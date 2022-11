Migliora l’accessibilità dei servizi INPS per le imprese grazie all’accordo con i commercialisti trevigiani

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

È stato sottoscritto la scorsa settimana dal direttore della sede provinciale INPS di Treviso Marco De Sabbata e dalla presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Camilla Menini, alla presenza del consigliere dell’Ordine delegato al lavoro Maurizio Garatti e di Paolino Barbiero presidente del Comitato INPS Provinciale di Treviso, un protocollo d’intesa per promuovere e favorire l’utilizzo di più efficaci modalità di dialogo tra l’INPS e i commercialisti, per migliorare i tempi dei servizi e risolvere tempestivamente potenziali problematiche operative su alcune aree comunicative istituzionali. Altri capisaldi dell’accordo sono il costante scambio di informazioni relativo ai processi organizzativi dell’INPS che influiscono sull’operatività dei Commercialisti trevigiani e la verifica che l’accesso agli sportelli preferenziali INPS avvenga esclusivamente da parte dei Commercialisti iscritti all’Albo, per contrastare l’abusivismo professionale. Il protocollo prevede delle consultazioni a livello territoriale con l'Ordine e i rappresentanti della Commissione Lavoro per esaminare le questioni di carattere organizzativo connesse all'attività dei commercialisti, le specifiche casistiche relative agli aspetti contributivi e le criticità che possono emergere nell'esercizio delle funzioni. L'INPS, al fine di favorire l'utilizzo di strumenti conoscitivi e rendere più efficiente la gestione contributiva aziendale, trasmette periodicamente all'indirizzo del Commercialista intermediario abilitato gli elenchi di "Evidenze" relative alle imprese/matricole in delega, con l’indicazione delle azioni di verifica della regolarità contributiva. «Con questo accordo - ha dichiarato Marco Sabbata direttore della sede provinciale INPS di Treviso - intendiamo rafforzare i rapporti istituzionali con la platea dei commercialisti che operano nella comunità della Marca Trevigiana per garantire agli iscritti all’Ordine di avere risposte certe e tempestive specialmente nella erogazione delle molteplici prestazioni istituzionali complesse riscontrabili in questo periodo di crisi economico sociale che stiamo attraversando ed esaltando il valore sociale aggiunto e generato, nella nostra comunità territoriale di riferimento, da questa sinergica e virtuosa collaborazione quotidiana.» «Attraverso questo protocollo – ha dichiarato Camilla Menini presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso - i commercialisti mirano ad elevare ancora di più la qualità e la rapidità dei servizi che forniscono alle imprese, puntando a una rapida definizione di tutti i rapporti con l’INPS.»