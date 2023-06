Sicurezza domestica, parte la campagna “Casa Amica” con Associazione Comuni e ANAP Confartigianato

Sentirsi sicuri nelle proprie case evitando il più possibile gli incidenti domestici. Questo l’obiettivo principale della nuova campagna informativa “Casa Amica” realizzata dall’Associazione Comuni della Marca Trevigiana e ANAP - Confartigianato Persone, con il supporto del Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana, ed in collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Ulss2. Un progetto di sensibilizzazione della cittadinanza che, attraverso incontri dedicati e materiali informativi a supporto, intende mettere in luce i principali aspetti legati alla sicurezza domestica e ai rischi potenziali tra le mura di casa.

Sono oltre 3,2 milioni all’anno gli incidenti domestici che colpiscono il 5,3% della popolazione italiana, ed in particolare donne, bambini e anziani, anche con conseguenze molto gravi sulla salute. Solo nella provincia di Treviso sono mediamente diciotto al giorno gli interventi del Pronto Soccorso per traumi, di cui la maggior parte avvenuti in casa. Con questo presupposto, la campagna di sensibilizzazione “Casa Amica” vuole porre l’attenzione della cittadinanza sulle principali cause degli incidenti domestici e, soprattutto, sulle soluzioni e gli interventi possibili per prevenirne il verificarsi.

Attraverso la distribuzione ai comuni di 150.000 opuscoli informativi, la realizzazione di un ciclo di incontri di approfondimento sul tema e la promozione della campagna, la cittadinanza potrà avere tutte le informazioni utili per mappare le proprie abitazioni attuando i necessari interventi di bonifica e di protezione dai rischi.

Presenti in conferenza stampa la presidente dell’Associazione Comuni della Marca Trevigiana, Paola Roma, il presidente del Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana, Marco Della Pietra, il presidente veneto di ANAP Confartigianato Persone, Fiorenzo Pastro, il direttore e la referente di progetto del dipartimento di prevenzione dell’Ulss2 della Marca Trevigiana, Roberto Rigoli e Tiziana Menegon.

«Un progetto che vuole sensibilizzare su un tema delicato come quello dei pericoli della casa, specie per il target più anziano – ha affermato Paola Roma, presidente Ass. Comuni della Marca Trevigiana – ecco perché abbiamo varato questo vademecum, per il quale ringrazio l’ANAP e la collaborazione del Centro Studi e dell’Ulss2, oltre ovviamente a tutti i volontari e in sindaci che si prodigheranno nel diffondere più possibile questo materiale informativo».