Dalla Formula 1 al calcio, l’arte e la wine experience: la formazione diventa esperienziale

Imprenditori si diventa. E quando la formazione abbraccia il coaching, l’arte, il food così come la possibilità di fare networking con altri imprenditori, il risultato non può essere che vincente. Si chiama Let’s experience e cento tra imprenditori e liberi professionisti veneti hanno già aderito, consapevoli che in un mondo vissuto attraverso lo schermo di un telefonino, dove tutto corre veloce e non c’ è tempo per fermarsi a riflettere, incontrarsi di persona, ascoltare, confrontarsi, ispirare e lasciarsi ispirare è la nuova frontiera della formazione, aziendale e personale.

L’idea è nata a due giovani imprenditrici venete, Elisa Giacon con un background nel mondo degli eventi e marketing sportivo e titolare di Giova Experience e Sara Lopedote di The Wine Experience, imprenditrice da oltre 10 anni nel settore wine con esperienze significative in Svizzera e in Inghilterra. Insieme hanno unito le loro passioni: lo sport, l’arte, il vino, la formazione attraverso il contributo di grandi personalità, prima ancora di ingegneri, atleti o businessmen.



Il progetto è articolato su tre incontri a Treviso: si parte con giovedì 9 maggio con “Innovazione e Strategia”. Il 19 settembre Let’s experience si tingerà di rosa con “Donne al Centro” sull’ imprenditoria al femminile, infine “Sostenibilità e Territorio” in programma il 5 dicembre.

Innovazione e strategia | 9 Maggio 2024 | Falzè di Trevigiano | conduce Monica Peruzzi, reporter e anchor di Sky Tg24. Teatro del primo appuntamento una location d’eccezione: un garage che ospita una strepitosa collezione di hypercar. Il file rouge sarà lo sviluppo del potenziale umano, la leadership, la performance.

Sette gli speaker:

L’Ing. Luigi “Gigi” Mazzola, storico capo del test team Ferrari F1, ha lavorato con campioni come Alain Prost, Michael Schumacher e Kimi Raikkonen, oggi è coach di atleti di calibro mondiale, tra cui Nole Djokovic e Jasmine Paolini.

Si parlerà di sviluppo del potenziale umano con Sebastiano Zanolli, conferenziere e scrittore con un background manageriale importante presso aziende leader quali Adidas e Diesel.

Alberto Baban, imprenditore di prima generazione, Cavaliere della Repubblica Italiana, Presidente di VeNetWork, una società per azioni con capitali privati che si configura come un acceleratore d'impresa e coinvolge 76 imprenditori veneti.

Pierre-Majorique Leger è un ricercatore, inventore e imprenditore. La sua ricerca mira a migliorare l'esperienza dell'utente (UX) durante l'apprendimento o l'utilizzo della tecnologia dell'informazione (IT).

Fabio Guidi Aureli, Direttore Commerciale Monza Calcio. Insieme alla famiglia Berlusconi e Adriano Galliani ha contribuito alla crescita sportiva di una delle squadre di calcio più innovative.

Eduardo Ferrin Lahoz, Presidente del Global Institute for Wine Innovation & Education, Direttore Generale di Bodegas AALTO, a Ribera del Duero (in Spagna)

Alessandro Angelon, leader del cambiamento. Osservare, comprendere, mettere in discussione e trovare nuove vie per creare valore: innovare significa proprio questo. Dando vita a rivoluzioni straordinarie nelle proprie imprese, Alessandro Angelon è da decenni un manager-imprenditore, con un track record unico nella creazione di valore.

Special Guest: Gianluca Zambrotta, dirigente sportivo, allenatore di calcio ed ex calciatore. Considerato uno dei più forti terzini della propria generazione, con la nazionale italiana è stato campione del mondo nel 2006 e vicecampione d'Europa nel 2000.

Formazione esperienziale, i presenti saranno coinvolti in vere e proprie experience. Oltre ai relatori la serata si arricchisce di una full immersion nell’arte con le opere dell’artista italiano di fama internazionale Enrico Benetta, e di una degustazione dei vini di Bodegas Aalto, una delle cantine spagnole più innovative, situata nella prestigiosa regione vinicola della Ribera del Duero.

Al progetto hanno creduto già tante realtà importanti, a partire da EnergiaPuntoZero, B-For, Angolo Giro, Automarca, Fideuram Spa – filiale di Treviso, Lars Group, Vis Group, Falc Spa, DMIND, Colos, Birra32, La casearia, Bortolomiol, Cimba Business School e molti altri.