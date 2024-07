Confindustria Veneto est, a Treviso gli "Stati generali del Prosecco"

Si incontrano i tre nuovi Presidenti dei Consorzi del Prosecco - DOC DOCG Conegliano Valdobbiadene e DOCG Asolo Montello - nell’evento organizzato da Confindustria Veneto Est, con il Presidente di settore Stefano Bottega, a Palazzo Giacomelli di Treviso, giovedì 18 luglio 2024 alle ore 16.30. Si incontrano i tre nuovi Presidenti dei Consorzi del Prosecco – DOC DOCG Conegliano Valdobbiadene e DOCG Asolo Montello – nell’incontro organizzato da Confindustria Veneto Est, con il Presidente Stefano Bottega, a Palazzo Giacomelli giovedì 18 luglio alle ore 16,30.

Coordinati dal giornalista Giambattista Marchetto, i Presidenti Giancarlo Guidolin (Consorzio DOC Prosecco), Franco Adami (Consorzio Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG) e Michele Noal (Consorzio Vini Asolo Montello DOCG) si confronteranno sul presente e il futuro di questo vino che dal territorio trevigiano e veneto ha conquistato il mondo.

«Il mondo Prosecco sta attraversando uno snodo epocale dovuto alle fibrillazioni di un mercato sempre più ondivago - dichiara Stefano Bottega, Presidente del Gruppo Vinicolo di Confindustria Veneto Est -. Le recenti elezioni dei Consigli di Amministrazione e dei Presidenti dei tre consorzi delle denominazioni rappresentano un’occasione importante per avviare un percorso di proficua collaborazione e di efficace sinergia tra le tre istituzioni, al fine di perseguire un continuo incremento della qualità, una costante valorizzazione del territorio e un’articolata promozione su scala internazionale. Confindustria Veneto Est, che ha promosso l’organizzazione di questo Meeting Vinicolo, mette a disposizione la propria struttura, per istituire un tavolo permanente dove possano confluire le istanze del mondo Prosecco e consentire ai tre consorzi di dialogare costruttivamente».

L’incontro sarà preceduto dalla tradizionale riunione pre-vendemmiale del Gruppo Vinicolo di Confindustria Veneto Est che vedrà come relatori Patrick Marcuzzo, Ricercatore al CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria), che farà il punto sulla stagione 2024, e il Professor Carlo Duso, Ordinario dell’Università di Padova, che affronterà il tema del contrasto alla diffusione della flavescenza dorata.

Si parlerà anche di come comunicare e valorizzare all’estero l’eccellenza vinicola, con l’intervento di Carlo Dugo, Docente all’Università Roma Tre (Facoltà di scienze e cultura enogastronomica).