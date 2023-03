Tribunale della Pedemontana: si alla trasformazione di un progetto in realtà

Confartigianato Imprese Marca Trevigiana accoglie con favore la proposta di questi giorni di rilanciare la sede del tribunale di Bassano quale strumento di giustizia per l’area che insiste sulla Pedemontana**, intesa come territorio economicamente e socialmente omogeneo. È una risposta ai bisogni delle imprese in chiave di competitività. L’auspicio è che il Tribunale della Pedemontana riduca la durata inaccettabile dei procedimenti, soprattutto in sede civile, che condiziona negativamente la vita delle imprese.

Una proposta che Confartigianato Imprese Marca Trevigiana, unitamente ad alcune consorelle, aveva avanzato nel lontano 2017, inoltrando una formale richiesta all’allora Ministro delle Giustizia, Andrea Orlando, e che in queste ore è tornata di attualità.

Una giustizia rapida ed efficiente è una leva territoriale attrattiva, sia per richiamare investimenti che per consentire la partecipazione delle nostre imprese a contesti strutturati nei quali tale fattore è considerato un elemento chiave. La nostra Provincia, che si caratterizza per una spiccata vocazione manifatturiera, non può permettersi il lusso di mancare opportunità di sviluppo e di vedersi esclusa da filiere del valore per carenze riconducibili a limiti strutturali. Appare in tal senso indifferibile la riapertura del dibattito parlamentare in relazione alla rivisitazione della geografia giudiziaria, che ha già mosso i primi passi in vista di una sintesi compiuta tra province regione e governo. Riconosciamo al progetto, che opera a livello sovra provinciale, un significativo valore strategico e confidiamo che non si traduca in una semplice redistribuzione di figure da una sede all’altra, bensì nel concreto inserimento di nuove risorse.

Oscar Bernardi