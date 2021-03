Coldiretti Treviso, uffici a disposizione per le vacccinazioni

«L’idea del nostro Presidente Nazionale è ricca di quello che Coldiretti rappresenta per l’agricoltura e non solo. Siamo una forza economica e sociale capace di prendersi delle responsabilità e che nel proprio dna ha il senso di solidarietà e di servizio per il prossimo». Così Giorgio Polegato, presidente di Coldiretti Treviso, saluta la proposta di Ettore Prandini di accelerare la campagna vaccinale nelle aree rurali dando la disponibilità di oltre 1000 uffici Coldiretti diffusi capillarmente su tutto il territorio nazionale che sono punto di riferimento per 1,5 milioni di agricoltori e dei loro familiari. «Anche le 13 sedi intercomunali di Coldiretti Treviso diffuse nel territorio della Marca sono a disposizione per le vaccinazioni. Ci rendiamo conto che servono risorse e spazi adeguati. Raccogliamo quindi con impegno l'appello del nuovo commissario generale Francesco Figliuolo per garantire in tempi rapidi la vaccinazione degli imprenditori, dei loro famigliari e dei dipendenti delle aziende associate».