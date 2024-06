Al super Visotto di Treviso: nuovo stile e più risparmio

Martedì scorso, 18 giugno, l’azienda Supermercati Visotto è orgogliosa di presentare il nuovo reparto ittico all’interno del punto vendita di Treviso. Il nostro negozio è stato arricchito con l’introduzione di una nuova area dedicata alla pescheria, dove sarà possibile trovare pesce fresco tutti i giorni ed un’ampia offerta di prodotti gourmet del mondo marittimo. Il reparto è stato completamente ristrutturato con l’inserimento di nuove strumentazioni per assicurare il massimo della qualità e della freschezza ogni giorno. Come sempre infatti, grande attenzione è riservata alla provenienza e alla qualità del prodotto, pur garantendo il tratto distintivo dei prezzi bassi e della convenienza. La presenza al banco di personale qualificato e ricco di esperienza è di supporto ai clienti nella scelta dei prodotti migliori per le esigenze del consumatore moderno. L’ammodernamento del SuperVisotto di Treviso si inserisce in un piano di ristrutturazioni che coinvolge, in maniera profonda, diversi punti vendita della catena, che nell’anno del suo 65° anniversario vuole continuare ad innovarsi costantemente offrendo ai propri clienti un’esperienza di acquisto sempre più comoda ed efficiente.