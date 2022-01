“TrevisoPerTe Card”: ecco il nuovo "cashback" per chi acquista in città

È stata presentata questa mattina la nuova “TrevisoPerTe Card”, iniziativa triennale per sostenere lo sviluppo del commercio locale attraverso un sistema che premia chi acquista nei negozi della città. “Scegli Treviso, la città che ti premia” è infatti lo slogan scelto dall’Amministrazione comunale di Treviso, con i partner del distretto Urbecom per la TrevisoPerTe Card, che intende valorizzare le attività economiche e artigianali del Distretto, incrementandone l’attrattività commerciale e favorendo la creazione di circuiti di fidelizzazione e di promozione tra i cittadini-clienti che decidono di aderire. A complemento della Card fisica è stata sviluppata l’applicazione TrevisoPerTe. Nel dettaglio, la Card è basata su un innovativo sistema di “premio alla fedeltà”: dopo ogni acquisto effettuato in un’attività aderente verranno accumulati crediti in percentuale su quanto speso a seconda della categoria merceologica di riferimento. I crediti saranno resi disponibili da subito e potranno essere scalati dagli acquisti successivi in tutte le altre attività convenzionate, ottenendo così vantaggi e scontistica.

Scaricando l’app Treviso Per Te Card – che può sostituire la tessera fisica per lo shopping – sarà inoltre possibile monitorare gli acquisti effettuati, gli sconti ottenuti e il saldo dei crediti residui. Sempre tramite App sarà possibile consultare le informazioni utili su tutti i negozi, i ristoranti e le altre attività aderenti al circuito. Gli utenti già in fase d’iscrizione potranno decidere di destinare una percentuale del premio maturato sotto forma di credito digitale ad un’associazione culturale, sportiva, ambientale o benefica del territorio, che riceverà così un contributo mensile grazie all’iniziativa. Inoltre, dopo la recente esperienza positiva della “Treviso Gift Card” è stata confermata la partnership con Banca della Marca che ha manifestato fin da subito l’interesse a sostenere il progetto.

«TrevisoPerTe Card è un progetto concreto per fare rete e promuovere la qualità e l’esperienza d’acquisto che sono le caratteristiche principali del commercio locale - afferma il vicesindaco Andrea De Checchi - Al fine di garantire la buona riuscita dell’iniziativa stiamo procedendo, contestualmente al lancio della TrevisoPerTe Card, alla formazione dei negozianti, che potranno così toccare con mano la facilità di utilizzo e garantire un bacino ampio e differenziato di servizi ai fruitori, generando sinergie e valore aggiunto sia per i commercianti che per i clienti. Creare un “circuito Treviso” è fondamentale per la fidelizzazione del consumatore. In futuro i vantaggi accumulati potranno essere spesi anche per i servizi, come il pagamento dei parcheggi».