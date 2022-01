Triveneto Sicurezza, aggiudicata la gara per la cessione della controllata di Save

Il Gruppo SAVE ha concluso oggi la gara per la vendita del 100% della controllata Triveneto Sicurezza, che svolge i servizi di controllo e sicurezza (security) presso gli aeroporti di Venezia e Treviso. Ad aggiudicarsi la gara per i servizi di controllo e sicurezza agli aeroporti di Venezia e Treviso, con un contratto della durata di 7 anni, è il Gruppo Sicuritalia. Con 16.000 dipendenti, ricavi consolidati per 650 milioni, 66 sedi operative distribuite in tutta la penisola ed un portafoglio di oltre 100.000 clienti, Sicuritalia è leader del mercato italiano della sicurezza per dimensione, tasso di sviluppo e solidità economico-finanziaria. Un’ apposita business unit del Gruppo si occupa della gestione della sicurezza delle infrastrutture critiche, fra le quali quelle aeroportuali.

L’operazione, voluta da SAVE in un’ottica di maggiore efficienza dell’operatività degli scali e di elevata specializzazione dei servizi al passeggero, è stata realizzata in un positivo confronto con le Organizzazioni sindacali, a tutela dei livelli occupazionali e salariali. Le prospettive per il trasporto aereo sono di una graduale ripresa del traffico, la nuova variante del virus ha frenato il percorso di recupero dei volumi pre-pandemici iniziato a giugno 2021, tuttavia il Gruppo SAVE guarda con positività alla prossima stagione estiva che prenderà avvio a fine marzo. In particolare, al Marco Polo di Venezia sono previste l’apertura delle basi di Ryanair e Wizzair e la riattivazione dei voli intercontinentali sul Nord America, mentre al Canova di Treviso è confermata la base di Ryanair con un ampio programma di voli. Novità che vanno a favore dell’intera occupazione dei due aeroporti e a sostegno dell’intera filiera che ruota attorno all’attività degli scali.

I sindacati

“Alla notizia della vendita della società controllata del Gruppo SAVE Triveneto Sicurezza al Gruppo Sicuritalia per la gestione dei servizi di controllo e security, la FILCAMS CGIL trevigiana auspica che, come da accordi intercorsi tra SAVE e le OOSS, con impegno e responsabilità si mantengano per intero i posti di lavoro degli aeroporti di Treviso e Venezia nonché inalterati i livelli salariali degli addetti dei due scali veneti e la totalità delle condizioni di lavoro stabilite dai contratti integrativi”. A dichiararlo il segretario generale della FILCAMS CGIL di Treviso Alberto Irone.