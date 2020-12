Innovazione "made in Treviso": ecco il trolley elettrico per spostare i letti in ospedale

L'azienda trevigiana Favero Health Projects, con sede in via Schiavonesca Priula a Montebelluna, ha brevettato e lanciato nel mercato un sistema innovativo per aiutare gli operatori nei reparti ospedalieri, soprattutto in questo particolare momento di stress e mancanza di personale. Il sistema si chiama "Inspire Next Flash" ed è un trolley motorizzato che si inserisce sotto il letto permettendo così agli operatori, tramite un comando a Bluetooth, di spostare il letto in modo elettrico senza alcun tipo di sforzo e con un solo operatore. Dunque, si tratta di un sistema sofisticato, con batterie ricaricabili e sensori di sicurezza, dove sono presenti ben tre brevetti internazionali. «In questo modo il paziente può essere trasportato in piena sicurezza dal reparto in sala chirurgica o Tac senza il minimo sforzo da parte degli operatori, anche in percorsi con rampe - dhichiara ai nostri microfoni l'ing. Mikel Shkembi - Queste sono perciò notizie importanti, soprattutto per quele aziende del territorio che investono anche in un momento così complicato».