Boom del turismo nell'area delle colline Unesco: nel 2023 crescita del 18%

«Possiamo definire straordinari i dati 2023 del turismo in Veneto, presentati dal Presidente Luca Zaia e dall’Assessore Federico Caner e siamo molto orgogliosi di quelli relativi al nostro territorio delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene» così Marina Montedoro, presidente dell’associazione per il patrimonio delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, ha commentato i dati 2023 sul turismo nel territorio Patrimonio dell’Umanità «Ci eravamo posti una grande ambizione, di diventare una delle destinazioni fiore all’occhiello del Veneto, i dati ci dicono che siamo la destinazione per eccellenza con la crescita più alta in regione. 482.222 presenze totali, che rappresentano un + 18% rispetto al 2022 e un +8% rispetto al 2019, segnale tangibile del continuo interesse verso questa destinazione che vede soprattutto un aumento di turismo straniero (+24,5% sul 2022 e + 16,6 sul 2019). Inoltre il 2024 è partito in crescendo, con dei numeri davvero importanti (+ 23% rispetto a gennaio 2023) a confermare la tendenza alla destagionalizzazione del turismo in questo territorio che diventerà una destinazione paesaggistico culturale per tutto l’anno. Attraverso iniziative culturali, sportive, artistiche cerchiamo di valorizzare e preservare l'autenticità di un territorio che sa offrire esperienze coinvolgenti ai visitatori con un’offerta culturale sempre più qualificata. Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene non sono solamente rinomate per la loro tradizione enologica, ma anche per la loro straordinaria bellezza naturale, la ricchezza storica e culturale, e l'accogliente ospitalità della comunità locale. È proprio questo mix di elementi che attrae sempre più turisti da ogni angolo del mondo. In questo contesto, desidero ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile questo successo: dai nostri partner istituzionali alle associazioni locali e ai singoli cittadini che condividono la nostra visione di un turismo responsabile e rispettoso dell'ambiente. Guardando al futuro, continueremo a lavorare con impegno e passione per salvaguardare e valorizzare le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene».

Nel 2023 le Colline hanno registrato 482.222 presenze totali, che segnano un +18% rispetto al 2022 e un +8% rispetto al pre-pandemico 2019, con la Core Zone che registra un importante 15%. Ma i numeri non finiscono qui: il turismo straniero guida la carica con un +24,5% rispetto al 2022 e un impressionante +16,6% rispetto al 2019. Un segnale inequivocabile dell'ininterrotto interesse per questa destinazione unica.

Inoltre i primi dati del 2024 vedono un aumento delle presenze del 23% a gennaio, rispetto allo stesso mese del 2023. Nella core zone l'afflusso turistico è aumentato del 32,3%, mentre buffer e commitment confermano una crescita costante intorno al 10%. Sia gli alberghi che le strutture extralberghiere registrano un aumento significativo delle presenze, con turisti italiani e stranieri. In sintesi, anche i dati del mese di gennaio 2024 confermano una significativa crescita del turismo nelle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, con un aumento delle presenze in tutte le aree e una forte crescita sia nel settore alberghiero che in quello extralberghiero.