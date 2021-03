Turismo: gruppo Bi-holiday prepara la stagione, al via le fiere digitali

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Il Gruppo turistico veneto Bi-Holiday prepara la stagione 2021: debuttano in Italia le Fiere Digitali. “Abbiamo dovuto - sottolinea Ilenia Cherubin, CEO di Bi-Booking, il tour operator del gruppo - dire addio alle fiere tradizionali, in presenza, ma non abbiamo voluto dimenticare le persone e gli operatori che ogni anno scelgono di prenotare la vacanza utilizzando questo strumento. Abbiamo ideato quindi le fiere digitali: l’opportunità di visitare i nostri villaggi virtualmente”. Il gruppo di Bi-Holiday, che fa capo alla famiglia Biasuzzi, controlla il Villaggio San Francesco di Caorle, il Bi-Village di Fasana (Croazia) ed il tour operator Bi-Booking, e vale circa un milione di presenza all’anno. Le fiere digitali sono organizzate esattamente come le fiere in presenza che, ante COVID, annualmente si tenevano in Italia ed in Europa: “ne facevamo una decina” sottolinea Cherubin. Ma come si fa a gestire una fiera digitale a livello territoriale? “Questo weekend - spiega Cherubin - ad esempio saremo a Padova e quindi tutta la campagna di promozione digitale dell’evento sarà georeferenziata nell’area del Veneto; chi vorrà vistare la fiera potrà essere accompagnato virtualmente dai nostri operatori che illustreranno i villaggi e risponderanno live a tutte le domande. Contestualmente a Padova ‘apriamo’ anche Bologna. La settimana prossima saremo a Bolzano, con la stessa logica”. “Abbiamo fatto un test sull’estero, in Germania in particolare, ed abbiamo rilevato una crescita delle prenotazioni del 25%. Questo conferma che c’è una grandissima voglia di vacanza, soprattutto all’estero la gente vuole venire in Italia” sottolinea. La domanda più frequente che viene fatta riguarda la sicurezza “abbiamo varato misure importanti legate alla santificazione costante di tutti gli ambienti, abbiamo messo nella tasca dei nostri ospiti la gestione della vacanza grazie ad una app attraverso la quale è possibile fare qualsiasi cosa: dal contattare la reception a prenotare la lezione di tennis fino a ordinare la cena consegnata nell’unità abitativa. Stiamo facendo molto. Perché ci crediamo fino in fondo: d’altronde questo è il nostro lavoro”.

Gallery