Borsa italiana, Twin unico partner veneto di Ipo Community

T.W.I.N srl, società di comunicazione finanziaria e investor relations con sedi a Treviso, Milano e Roma, è diventata partner di Ipo Community, la rete creata da Borsa Italiana per mettere a disposizione delle imprese in tutte le fasi del processo di quotazione una selezione di specialisti del mercato di capitali.

Fondata a maggio 2019 da Mara Di Giorgio, professionista che vanta una trentennale esperienza nel settore della comunicazione istituzionale e finanziaria, l’opportunità di entrare a far parte di una rosa di 28 operatori specializzati, che condividono con Borsa Italiana l’obiettivo di incrementare il numero delle società quotate e che usano strumenti innovativi per supportare le piccole e medie imprese nel percorso verso la quotazione. Tra i soggetti della community figurano società di advisory finanziaria, legale, di revisione contabile, Nomad, gli intermediari finanziari. T.W.I.N rientra tra le cinque società di comunicazione e Investor Relations ammesse alla community di Borsa Italiana, unica veneta del settore a cui sia stato riconosciuto il lungo track record personale e aziendale in fatto di operazioni concluse nei mercati: tra queste, le operazioni seguite negli ultimi trent’anni da Mara Di Giorgio per Benetton Group, De Rigo e Banca IFIS e, nel 2020, la IPO seguita da T.W.I.N in qualità di IR Advisor per la quotazione dell’azienda nutraceutica Labomar nel mercato AIM Italia.

«T.W.I.N è una società giovane, che oltre alle tradizionali attività di ufficio stampa e Investor Relations, offre alle imprese quotate i servizi più innovativi della comunicazione online e social, con la nuova metodologia sviluppata in-house denominata DIR (Digital Investor Relations) che unisce un network di presidi - afferma Di Giorgio - Siamo fieri di essere partner di Ipo Community, dove siamo l’unica società di comunicazione con sede nel Nordest: un risultato importante, frutto del lavoro svolto in un territorio che tradizionalmente vanta un tessuto di Pmi solide e competitive, che nonostante la pandemia possono continuare a crescere puntando alla quotazione». Nelle scorse settimane T.W.I.N ha annunciato una partnership strategica con Hear-IR, società di consulenza in ambito IR e comunicazione finanziaria, fondata ad Simona D’Agostino Reuter a Roma. Una collaborazione promossa con l’obiettivo di integrare le rispettive competenze, per un’offerta di servizi più completa, e di presidiare in maniera più efficace tutto il territorio nazionale, valorizzando un approccio di prossimità nell’attività di consulenza alle imprese.