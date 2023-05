Primavera del prosecco guest card: grande successo tra i turisti

Una novità ideata per chi vuole vivere più giorni la magica atmosfera della Primavera del Prosecco Superiore. È la Primavera del Prosecco Guest Card, nuovo strumento che propone speciali agevolazioni presso le realtà del territorio che avranno aderito alla convenzione. Da quest’anno, infatti, i turisti che visiteranno il territorio delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene Patrimonio dell’Umanità UNESCO potranno avvalersi della Guest Card che consentirà di vivere esperienze, visitare luoghi, acquistare prodotti tipici e portare a casa ricordi legati alla Primavera del Prosecco Superiore, usufruendo di una serie di vantaggi e sconti per l’acquisto di prodotti e servizi nelle realtà del territorio. Sono già oltre un centinaio le Guest Card consegnate: per il 50% si tratta di visitatori italiani, ma seguono a ruota austriaci, tedeschi, polacchi, americani, francesi. Da segnalare, inoltre, anche la presenza di alcuni turisti provenienti da Israele e dal Qatar.

«Con questa iniziativa – spiega Giovanni Follador, Coordinatore del Comitato Primavera del Prosecco Superiore – intendiamo rafforzare ulteriormente lo spirito collaborazione di tra tutte le attività di ricezione, ristorazione, produzione e vendita del territorio, formando così una vera e propria "rete" di accoglienza al servizio del turista, facendogli vivere ed assaporare questi luoghi, com’è nella tradizione della Primavera del Prosecco Superiore». Una rete di accoglienza che, ad oggi, conta 42 strutture ricettive a cui si aggiungono gli Uffici IAT del territorio, consentendo ai visitatori di andare alla scoperta dell’area Unesco approfittando delle scontistiche offerte da 19 operatori, 15 cantine e 5 ristoranti locali. Senza dimenticare che la Primavera del Prosecco Guest Card riserva speciali offerte anche presso le Mostre del Vino che danno vita alla rassegna.

COME SI OTTIENE?

· Prenotando un soggiorno di almeno una notte in una delle strutture ricettive convenzionate o visitando gli Uffici IAT del territorio.

· Registrandosi tramite il link inviato dalla struttura stessa si ottiene gratuitamente la Guest Card digitale. Per la registrazione sarà sufficiente inserire i propri dati di riferimento: nome, cognome, luogo di provenienza, e-mail.

COME SI USA?

Per usufruire delle scontistiche riservate bisognerà esibirla, dal proprio smartphone o stampando la mail ricevuta, direttamente presso le attività convenzionate. Attraverso la mappa interattiva con tutte le strutture convenzionate, si potrà programmare in anticipo un itinerario personalizzato tra le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene.

PERIODO DI FRUIZIONE e VALIDITÀ

La card sarà valida da marzo a giugno 2023.

I servizi offerti potranno essere usufruiti dal titolare della Card e da ulteriori n. 2 adulti e n. 3 minori che lo accompagneranno (TOT. 3 adulti + 3 minori per ogni Card; se il gruppo è più numeroso, dovrà esibire più Card).

I NUMERI

Sono oltre 100 le Primavera del Prosecco Guest Card consegnate in questo primo mese dell’iniziativa, numero destinato ad aumentare grazie al crescente flusso turistico dell’area.

All’iniziativa hanno aderito non solo le strutture locali strettamente connesse con la Primavera del Prosecco Superiore ma anche Hotel, Bed & Breakfast, Agriturismi e locazioni turistiche disseminate in tutta la provincia di Treviso, a conferma dell’importanza assunta dalla Primavera del Prosecco Superiore nella promozione turistica dell’intera zona del Conegliano Valdobbiadene.

Attualmente partecipano al progetto 7 hotel (tra le quali Ca’ del Poggio, Ca’ Piadera, Boutique Hotel Municipio 1815), 16 tra B&B e locazioni turistiche e 22 agriturismi, che consegnano le Card all’atto della prenotazione o al check-in in struttura. Anche gli Uffici IAT e InfoPoint del territorio sono i protagonisti dell’iniziativa, promuovendo la Primavera del Prosecco Card presso i turisti non ancora a conoscenza delle possibilità offerte.

I possessori della Primavera del Prosecco Guest Card possono usufruire delle scontistiche a loro riservate esibendo la Card presso:

· Tutte e 17 le Mostre della rassegna Primavera del Prosecco Superiore

· 5 ristoranti

· 15 cantine

· 5 tra Musei, Parchi naturalistici, parchi didattici, mostre temporanee

· 2 botteghe e produttori caseari

· 7 imprese di noleggio bici, auto e moto

· 1 gruppo di guide naturalistiche

· Acquisto di guide cartacee

· Spa, corsi di cucina

L’elenco dei fornitori, degli sconti e la mappa interattiva è disponibile al link: https://www.primaveradelprosecco.it/guest-card/

PRIMAVERA DEL PROSECCO SUPERIORE 2023: EVENTI DA VIVERE

CANTINE GREEN

In collaborazione con il Consorzio Agrario di Treviso e Belluno torna il Premio dedicato alle realtà vitivinicole che hanno deciso di rendere più sostenibile almeno uno dei processi aziendali. Lo scopo è quello di individuare, premiare e valorizzare le migliori pratiche di sostenibilità ambientale ed economica nelle aziende agricole del territorio di produzione del Prosecco DOCG

9° CONCORSO ENOLOGICO “FASCETTA D'ORO”

Compito del Comitato Primavera del Prosecco Superiore è naturalmente evidenziare la migliore produzione enologica del territorio, presentando al pubblico le tipologie dei vini più caratteristici, nonché premiare le aziende vitivinicole. Per questo motivo, il Comitato Provinciale UNPLI Treviso, d’intesa con l'Associazione Enologi Enotecnici Italiani (Assoenologi), quale Organismo Ufficialmente Autorizzato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ha ottenuto l’approvazione Ministeriale per istituire il CONCORSO ENOLOGICO “FASCETTA D’ORO”, primo ed unico Concorso Nazionale dedicato esclusivamente al Conegliano Valdobbiadene ed alle sue eccellenze vitivinicole.

LE PROSSIME MOSTRE DEL VINO

Combai È Verdiso - dal 5 al 14 maggio

Fregona Mostra del Torchiato e dei vini dei Colli di Conegliano DOCG - dal 13 al 28 maggio

Conegliano Conegliano DOCG Street Wineand Food – 13 e 14 maggio

Corbanese Mostra del Vino Superiore dei Colli - dal 20 maggio al 4 giugno

San Pietro di Feletto Mostra dei Vini di Collina - dal 27 maggio all'11 giugno

Vittorio Veneto Mostra dei Vini DOCG – dal 2 all’11 giugno