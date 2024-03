Valdobbiadene, attivo il nuovo ufficio decentrato del centro per l'impiego

Si è svolto questa mattina a Valdobbiadene l’evento “Mercato e servizi per il lavoro nel territorio di Valdobbiadene”, promosso da Veneto Lavoro e Comune di Valdobbiadene con l’obiettivo di illustrare i nuovi servizi recentemente attivati a favore di cittadini e imprese e analizzare caratteristiche, peculiarità e necessità, in termini economici e occupazionali, di tutta l’area dell’Alta Marca Trevigiana e delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene.Dopo i saluti istituzionali del Sindaco di Valdobbiadene Luciano Fregonese, del Direttore di Veneto Lavoro Tiziano Barone e dell’Assessore regionale Elena Donazzan, la coordinatrice dell’Osservatorio mercato del lavoro di Veneto Lavoro, Letizia Bertazzon, ha infatti illustrato le principali dinamiche occupazionali che caratterizzano il territorio.

Nel 2023 le assunzioni effettuate nell’Alta Marca Trevigiana sono state complessivamente 48.200, di cui oltre 15 mila a tempo indeterminato, e hanno interessato 38.300 lavoratori. Nell’anno si è registrato un aumento di 1.600 posti di lavoro dipendente, di cui 1.200 nel settore dei servizi, anche se, come nel resto della regione, si osserva un trend di progressivo assestamento rispetto alla crescita occupazionale registrata nel periodo post-pandemico.

Tendenze analoghe, in particolare, si registrano nei due comparti maggiormente rappresentativi del territorio: il vitivinicolo e il turismo. Nel comparto vitivinicolo dell’area della DOCG Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore si sono infatti registrate oltre 3.600 nuove assunzioni, con una domanda di lavoro che, per le caratteristiche del settore, si rivela prevalentemente a termine, stagionale e legata ai picchi produttivi della raccolta. In crescita, al netto della stagionalità, anche i posti di lavoro. Nell’ambito dei servizi turistici, invece, l’area del patrimonio UNESCO delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene si sono registrate oltre 2mila assunzioni (+10% rispetto al 2022) e rispetto a 15 anni fa si registrano 2.500 occupati in più.

Anche nell’Alta Marca Trevigiana si registrano però segnali di invecchiamento della forza lavoro: nel 2004 i residenti in età lavorativa (15-64 anni) erano circa 222.400, mentre nel 2022 sono 214.300 (-4%), ma se i residenti di età compresa tra i 50 e i 64 anni sono in forte crescita (+32%), quelli in età 15-35 anni sono il 18% in meno. Raffaella Bordin, Dirigente di Veneto Lavoro per gli ambiti territoriali di Treviso e Belluno, e Martina Bertelle, hanno successivamente illustrato i servizi per il lavoro attivi sul territorio, a cominciare dal nuovo “recapito” di Veneto Lavoro, un ufficio periferico gestito da personale qualificato che consente di accedere a tutti i servizi erogati dai Centri per l’Impiego del Veneto.

Il servizio permette ai cittadini residenti a Valdobbiadene e nelle località limitrofe di ricevere informazioni e servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro direttamente presso gli uffici della sede municipale, senza doversi recare presso il Centro per l’Impiego territorialmente competente di Montebelluna.

L’ufficio è ospitato presso la sede municipale di Piazza Marconi ed è attivo il primo e il terzo mercoledì del mese, in sinergia con lo Sportello Lavoro già attivo presso il Comune di Valdobbiadene il secondo e il quarto mercoledì del mese. I cittadini possono svolgere colloqui individuali, stipulare patti di servizio personalizzati, ricevere servizi di orientamento professionale, candidarsi alle offerte di lavoro disponibili sul territorio e ottenere voucher formativi, mentre le imprese possono ricevere supporto nel reclutamento di personale, nell’adempimento degli obblighi previsti in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità e nell’attivazione di tirocini.

Il servizio si rivolge a una platea potenziale di circa 10.000 persone in età lavorativa (15-64 anni) residenti nel comune di Valdobbiadene e in quelli limitrofi e si rivolge a un tessuto imprenditoriale che conta circa 3.500 aziende, per lo più di piccole dimensioni, di cui oltre 800 hanno effettuato assunzioni nell’ultimo biennio.

In chiusura di mattinata, Marina Montedoro, Presidente dell’Associazione per il Patrimonio delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, Diego Tomasi, Direttore del Consorzio Tutela del Vino Conegliano e Valdobbiadene Prosecco, e Paolo Andreolli, Preside della Scuola di Formazione Professionale DIEFFE di Valdobbiadene, si sono confrontati nel corso di una tavola rotonda su caratteristiche, fabbisogni e prospettive di sviluppo del territorio in termini economici e occupazionali.