Var Group acquisisce Var4retail, centro di competenza dedicato al fashion e specialty retail

Var Group, operatore leader nel settore dei servizi e delle soluzioni digitali per le imprese e parte del Gruppo Sesa, completa l’acquisizione di Var4Retail, che diventa il centro di competenza dedicato al Fashion & Specialty Retail. L’operazione, avvenuta attraverso la controllata Var Prime, conclude il processo di acquisizione avviato lo scorso anno con una partecipazione iniziale della società trevigiana, che ha alle spalle oltre 20 anni di esperienza nella digitalizzazione dei processi aziendali per la gestione di negozi fisici, e-commerce e back office. Con un team di 30 risorse guidate dall’AD Andrea Milan, Var4Retail affianca le aziende attive nel settore del Fashion, Sportsware, Shoes, Houseware e Beauty Retail. La piattaforma del system integrator fornisce un’offerta specializzata e una suite proprietaria per il settore, riunendo le soluzioni Dinamo Retail e PRIME365 App Cocai Retail e concentrando in un'unica area tutte le competenze che negli anni hanno permesso a importanti aziende del settore di acquisire competitività.

L’offerta Var4Retail, frutto della sinergia con il team Var Prime, è estremamente versatile e capace di adattarsi alle nuove esigenze del mercato e alle nuove frontiere digitali per i punti vendita fisici e virtuali. L’offerta propone soluzioni evolute per tutti i processi tipici del settore: dallo store management alla supply chain, dai sistemi di cassa alla business intelligence, dal clienteling all’e-commerce. Var Prime, società dedicata alle Microsoft Business Application, con questa operazione continua il proprio percorso di consolidamento di competenze specializzate, grazie all’integrazione di realtà eccellenti che portano il proprio contributo nel fornire soluzioni a supporto della digitalizzazione di settori verticali come Fashion, Textile e Retail.

«Con l’acquisizione della maggioranza di Var4Retail, Var Group conferma il proprio supporto alle aziende che con la digitalizzazione mirano a incrementare la propria efficienza e competitività» ha dichiarato Francesca Moriani, CEO di Var Group. «Come partner per la digitalizzazione continuiamo a fare investimenti per sostenere le aziende dei settori più rilevanti della nostra economia integrando competenze e risorse eccellenti».

«Siamo orgogliosi di questa operazione che rafforza il centro di competenza dedicato al Fashion e Specialty Retail: il nostro obiettivo è individuare le realtà e i professionisti che possono dare valore aggiunto all’ecosistema del gruppo grazie alle proprie competenze. In questo modo i nostri clienti possono disporre degli strumenti tecnologici più adatti e all’avanguardia per affrontare le sfide professionali dell’era digitale» ha aggiunto Alessandro Tiezzi, AD di Var Prime.

«Il panorama del retail cambia in fretta e oggi le aziende devono adattarsi a scenari sempre più ibridi e fluidi per rispondere alle mutate esigenze di mercato e alle esigenze di clienti che operano attraverso l’e-commerce e le reti fisiche. Con Var4Retail è stato possibile riunire in un unico centro di competenza i prodotti e le soluzioni specifiche per questo settore, integrandole con la proposta globale di Var Group» ha concluso Andrea Milan, AD di Var4Retail.