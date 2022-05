Mogliano, variazione di bilancio: «1,5 milioni di euro in opere pubbliche»

Lunedì 30 maggio il consiglio comunale di Mogliano Veneto si è riunito presso la sala consiliare del municipio. Tra i punti più rilevanti all'ordine del giorno, la variazione di bilancio di applicazione dell’avanzo di amministrazione ottenuto a seguito dell’approvazione del rendiconto 2021.

«La variazione di bilancio approvata lunedì sera si traduce in molte importanti opere diffuse in tutto il territorio comunale - commenta il sindaco Davide Bortolato -. Andremo ad investire circa 1 milione e mezzo di euro in nuove opere pubbliche e lavori di manutenzione straordinaria, con l’obiettivo di avere una città sempre più curata ed efficiente». Queste le opere più significative finanziate: 25mila euro per la sistemazione di una condotta fognaria in via Gabrielli; 50mila euro per la manutenzione straordinaria dei fossati; 17mila euro per impianti di illuminazione delle palestre; 40mila euro per la sistemazione della pavimentazione della palestra di Campocroce; 40mila euro per la copertura delle ambulanze presso la sede della Croce Rossa; 175mila euro per la sistemazione dei marciapiedi ammalorati; 65mila euro per la realizzazione di nuovi loculi nel cimitero di Bonisiolo; 180mila euro per il consolidamento statico della torre piezometrica (che verrà trasformata in palestra di roccia, anziché essere demolita al costo di 80mila euro); 200mila euro per la realizzazione del ponte e dell’accesso pedonale al Parco della Cultura ex Villa Longobardi da Via de Gasperi; 275mila euro (75mila dei quali arrivano da un contributo ministeriale) per il terzo stralcio del progetto di video-sorveglianza che riguarderà il quartiere Ovest. “Purtroppo anche questa variazione di bilancio fa i conti con la crisi energetica in atto, tant’è che una cospicua parte dell’avanzo di amministrazione, ben 313mila euro, viene utilizzata per coprire i rincari dei costi energetici.

Puntualizza l'assessore al Bilancio Martina Cocito: «Eravamo già intervenuti, in fase di approvazione del bilancio di previsione a fine aprile, andando ad accantonare alcune cifre importanti in aumento. Ora ci troviamo a dover rimpinguare nuovamente il capitolo, con altri soldi che dovremo sottrarre ad altri investimenti». «Oltre a fare i conti con la crisi energetica, anche il nostro Comune sta facendo i conti con gli aumenti dei costi dei materiali. Recentemente infatti abbiamo dovuto incrementare di ben € 100.000 la spesa di appalti fatti lo scorso anno, che riguardano le asfaltature stradali che proprio in questi giorni stanno partendo sul territorio» aggiunge l'assessore Cocito. Nella seduta del consiglio comunale di ieri sera è stato inoltre approvato un importante progetto di opera pubblica che riguarda l’allargamento della SP 106 «Ovest Terraglio» via Sambughè, per permettere il passaggio dei mezzi del trasporto pubblico tra le frazioni di Campocroce e Sambughè. «L’obiettivo - conclude Bortolato - è quello di spostare da Sambughè a Campocroce il capolinea del servizio di trasporto pubblico della Mom, per poter collegare la frazione di Campocroce al capoluogo. L’opera, che coinvolge anche il Comune di Preganziol, ha un quadro economico di 160mila euro, metà dei quali finanziati dalla provincia di Treviso tramite contributo».