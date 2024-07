Navi da crociera, la trevigiana Inoxking acquisita dal Gruppo De Wave

Il Gruppo De Wave, tra i principali attori a livello mondiale per la gestione di tutte le fasi di progettazione e realizzazione delle navi da crociera, annuncia l’acquisizione di Inoxking, società con sede a Vazzola (TV) che produce manufatti in acciaio inossidabile, mobili da cucina su misura ed attrezzature di refrigerazione per l’industria marittima.

Il Gruppo ha deciso di rafforzare la collaborazione con Inoxking - azienda che vanta un fatturato di 10,4 milioni di euro e con cui già collabora da diversi anni - per la grande capacità di adattamento nelle diverse fasi di esecuzione dei lavori, caratteristica fondamentale che le permetterà di gestire al meglio le future commesse relative all’allestimento delle navi da crociera e non solo. Il valore dell'operazione non sarà reso pubblico.

De Wave potrà contare su un partner con un’esperienza ultraventennale nella lavorazione dell’acciaio oltre che su un impianto produttivo di primo livello. Lo stabilimento di Inox King si estende infatti su oltre 18.000 mq, di cui 8.000 mq coperti, in cui lavorano circa 70 dipendenti altamente qualificati impegnati nella produzione di manufatti destinati al mercato del catering navale degli yacht e delle navi da crociera.

L’operazione conclusa da De Wave rientra nella strategia di crescita per linee esterne di medio-lungo periodo, che si pone l’obiettivo di controllare direttamente tutte le componenti più significative del ciclo produttivo conservando e preservando le professionalità delle aziende acquisite.

Un percorso che, dal 2022 ad oggi, ha portato il Gruppo a prendere il controllo di quattro aziende leader nel comparto navalmeccanico come Tecnavi, Mobil Line, Wingeco oltre a Inoxking. De Wave può così contare su un fatturato consolidato di 350 milioni di euro e circa 1.000 dipendenti diretti, distinguendosi tra le principali realtà mondiali in un settore in costante crescita.

Riccardo Pompili, CEO del Gruppo De Wave, ha dichiarato: «L’operazione di oggi conferma la nostra volontà di ampliare progressivamente l’offerta di prodotti messi a disposizione dei nostri partner. Negli ultimi mesi abbiamo ottenuto importanti commesse per la costruzione delle navi del futuro per le quali è richiesto un know-how e un expertise di primo livello, oltre ad un network di partner che sia in grado di seguire tutte le fasi progettuali ed esecutive. L’ingresso di Inoxking ci consentirà dunque di creare nuove sinergie migliorando ulteriormente la nostra capacità ed efficienza produttiva».