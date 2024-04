Gruppo Buongiorno Hotels, l'arte dell'ospitalità anche a villa Corner della Regina

Buongiorno Hotels è un nuovo gruppo alberghiero che opera nel segmento degli hotel e delle ville venete di categoria 4 e 5 stelle, in forte espansione sul territorio. Con le sue strutture alberghiere – parte in gestione, parte anche in proprietà - è presente nelle province di Venezia, Vicenza e Treviso e abbraccia il turismo business, leisure e slow che guarda a Venezia e alla sua terraferma. Il gruppo conta una settantina di collaboratori, cinquanta assunti direttamente e una ventina con appalto di servizio. L’offerta ricettiva è variegata, attenta ai più alti standard di qualità e rivolta a una clientela internazionale e nazionale che ama il concetto italiano di ospitalità di charme. Le strutture di cui dispone Buongiorno Hotels sono le seguenti:

· Glamour Hotel alle porte di Bassano del Grappa (VI): 4 stelle superior

· Villa Corner della Regina a Cavasagra (TV): perla architettonica 4 stelle superior

· Villa Patriarca a Mirano (VE): dimora storica 4 stelle

· Villa Lovi boutique hotel sulle colline bassanesi (VI): boutique hotel 3 stelle

Tutte le strutture sono ben collegate a Venezia e alle principali città del Veneto. La catena alberghiera, così articolata, vanta una riconosciuta attenzione all’ospitalità e una forte esperienza nell’organizzazione di eventi, matrimoni e convention.

Il fondatore

Buongiorno Hotels è un progetto che nasce dal sogno e dall’intraprendenza del suo fondatore, Simone Furlan, giovane imprenditore, classe 1975, presidente del cda di Buongiorno Hotels. Padovano di Piombino Dese, ha lavorato per decenni come consulente aziendale nel campo della formazione e dell’hôtellerie. Il progetto imprenditoriale di Buongiorno Hotels consiste nello sviluppo di una catena alberghiera giovane e dinamica, che adotta come tratto distintivo il calore e la familiarità tipici dell’ospitalità italiana. Non a caso, la filosofia che ne rappresenta è il voler “Portare il sole in tasca ai clienti e ai collaboratori”.

Le strutture

Glamour Hotel: situato a Cassola, alle porte di Bassano del Grappa (VI) è un 4 stelle superior dispone di 72 camere progettate con diverse configurazioni per rispondere a tutte le esigenze della clientela. All’interno offre uno spazio meeting con varie tipologie di sale convegni, modulabili per ospitare piccoli eventi e grandi convention fino a 150 persone. Tra i servizi business, l’Internet point gratuito.

Il ristorante dell’hotel delizia gli ospiti partendo da una ricca colazione proseguendo con una proposta gastronomica che promuove la cucina tipica locale e i prodotti della stagionalità del territorio, e la sera si trasforma in un’accogliente Lounge Bar con vasta selezione di cocktail. L’ambiente è ideale anche per l’organizzazione di feste private, di compleanno e serate musicali essendo dotato di tutte le strumentazioni audio e luci per rendere i party indimenticabili. Punti di forza della struttura la vicinanza con Bassano del Grappa, culla artistica del maestro Jacopo Da Ponte, custode del Ponte degli Alpini, una delle opere più affascinanti disegnate da Andrea Palladio. Glamour Hotel è inoltre comodo per raggiungere le varie direttrici per Vicenza, Treviso, Padova, Venezia e il vasto polo industriale.

Villa Corner della Regina: si staglia meravigliosa a Cavasagra nel cuore del Veneto in provincia di Treviso ed è uno straordinario esempio di villa cinquecentesca di origine palladiana. Location 4 stelle superior, è l’ideale per un soggiorno all’insegna del relax e di ogni comfort con l’aggiunta del fascino di una dimora storica sapientemente restaurata in hotel quattro stelle superior, perfetta per matrimoni e convention.

I saloni abbelliti da stucchi e affreschi sono l’ideale per dare un tocco di prestigio a convegni e cerimonie. Il parco, con 20.000 metri quadri di verde incontaminato, caratterizzati da preziose specie botaniche, le statue dello scultore Orazio Marinali, le barchesse e le limoniere, offre scorci ideali per ricevimenti e matrimoni.

Villa Corner della Regina vanta sette tipologie di camere: una suite presidenziale, con soffitti dipinti alti sei metri, vasca e doccia idromassaggio, letto a baldacchino; junior suite e junior suite deluxe, suite familiare-mezzanino, camere classic standard o superior. Degno di nota il salone nobile che può ospitare fino a 100 persone a banchetto e fino a 150 persone a cocktail facendo rivivere i fasti delle feste di corte. All’esterno la piscina illuminata e la tensostruttura, abbracciata da alberi secolari e in grado di ospitare fino a 220 persone a banchetto e oltre 250 ospiti a cocktail. In linea con le esigenze contemporanee Villa Corner della Regina è kids, rider e pets friendly, dal servizio di baby-sitting e kit di cortesia per i bambini; al necessaire per i rider; al veterinario h24 per gli amici a quattro zampe. Di recente Villa Corner della Regina è entrata nel gruppo Buongiorno Hotels, l’operazione è stata perfezionata tra la proprietà della villa, che appartiene a una società di Castelfranco, e la holding Buongiorno Hotels che ne ha rilevato la gestione alberghiera, assorbendo interamente il personale della precedente, che faceva capo alla famiglia proprietaria.

Villa Lovi: è l’incantevole boutique hotel 3 stelle tra le colline di Bassano del Grappa in provincia di Vicenza ai piedi del monte Castellano. Circondata da vigneti e uliveti, Villa Lovi si trova al contempo a pochi passi dal centro storico di Bassano del Grappa ed è il punto di partenza ideale per escursioni, a piedi o in bicicletta, tra sentieri pittoreschi, cascate e paradisi naturali come l’oasi ecologica Gemma” di elevata valenza naturalistica con specie vegetali scomparse altrove e paesaggi meravigliosi. Perfetta per i turisti che amano una villeggiatura “slow” ma adatta anche a una clientela business che desidera soggiornare in un posto dove ritemprarsi e rilassarsi. La struttura è nata dal sapiente restauro della antica Villa Brocchi Colonna, appartenuta alla omonima famiglia e durante la guerra fu usata come ospedale. Il suo parco fu suggestiva cornice, per dieci anni, della “Festa dei Fiori” in primavera.

Tra i servizi offerti: la sala da biliardo, lo spazio per la lettura nell’accogliente salotto caratterizzato da caminetto e il giardino per la degustazione di un drink. La tipologia di camere: deluxe, superior e il loft disposto su due livelli, con soppalco in legno, travi a vista e scrivania immersiva per la lettura e lo studio. Particolarmente apprezzata la possibilità di vivere l’esperienza della “Cena tra i vigneti” ospiti della famiglia Gottardi a Contrà Soarda con cui Buongiorno Hotels ha stretto una partnership per offrire agli ospiti di Villa Lovi una indimenticabile degustazione dei sapori del territorio tra i filari.

Villa Patriarca: una bellissima dimora storica 4 stelle del ‘700 completamente rinnovata, che offre tutti i comfort più moderni, uniti al fascino e all’eleganza della storia veneziana. Situata a Mirano dista soli 15 minuti da Venezia. Ideale per il turismo internazionale e italiano, leisure e business, vista la posizione strategica che vede Villa Patriarca comoda a tutte le direttrici che collegano Padova, Treviso e Vicenza. Hotel Villa Patriarca è la location ideale per ricevimenti di nozze, cerimonie, feste private e meeting aziendali. La struttura dispone di ampi ed eleganti spazi attrezzati usufruibili tutto l’anno, ideali per organizzare eventi, dai più riservati sino a quelli di grandi dimensioni con il supporto di un qualificato staff qualificato. Particolarmente apprezzato il servizio gratuito di wedding planner offerto alle coppie che scelgono Villa Patriarca, affidandoci l’organizzazione del giorno più importante della loro vita. Il ristorante della struttura, concepito in chiave giovane e dinamica, è a disposizione per matrimoni, battesimi, compleanni, feste di laurea o cene aziendali. L’hotel Villa Patriarca è costituito da 50 camere, quelle dell’ala storica, dove assaporare il fascino veneziano e quelle dell’ala nuova, progettate con diverse configurazioni per rispondere a ogni desiderio dei clienti. Nel grande parco l’ampia piscina con idromassaggio, i campi da tennis e calcetto. Per il benessere delle donne l’hotel mette a disposizione un pacchetto di servizi “women friendly” con estetista e parrucchiere con scontistica per le clienti, concierge dedicato per indicare le attrazioni locali, phon e piastra professionali su richiesta in camera.