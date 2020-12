Vendere su Amazon oggi è indispensabile… ma anche insidioso

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

A confermare il record di vendite sul marketplace sono i numeri: nell’ultimo anno le 14.000 Pmi italiane che hanno un account Amazon hanno visto un’impennata delle vendite, per una media di oltre 75.000 euro ciascuna. Nei mesi di lockdown, che hanno determinato purtroppo la chiusura di numerose attività imprenditoriali, il servizio di supporto offerto da Amazon è stato strategico per mantenere o accrescere il business aziendale. Il canale e-commerce ha infatti ampliato e diversificato la base clienti durante l’ultimo periodo e annuncia nuovi investimenti in logistica, strumenti, servizi, programmi e persone per sostenere le piccole e medie imprese. Mai come in questa circostanza, dunque, per le aziende è fondamentale essere presenti nella piattaforma di vendita online. L’inserimento dei prodotti e la gestione degli affari può, però, rivelarsi complicata e spesso le aziende riscontrano difficoltà nell’amministrare gli ordini in modo ottimizzato e automatizzato. Tra tempi di gestione, controllo diretto sul prezzo finale, potenziali problemi di cash flow e commissioni di vendita, molte realtà imprenditoriali vengono vincolate alle scelte del sistema. In collaborazione con il marketplace, Calicantus srl ha sviluppato una tecnologia che consente di far convergere l’attività di vendita Amazon Seller verso un nuovo sistema di e-commerce management: un vero supporto alle imprese che consente di ottimizzare le vendite online in tempi brevi. “È indispensabile essere presenti dove ci sono milioni di clienti, ma Amazon si espone maggiormente a favore del consumatore rispetto al venditore – sostiene Valentino Bergamo, CEO di Calicantus - per questo abbiamo ideato una strategia di customer experience che, integrata al branding, permette alle aziende di poter essere presenti sulla piattaforma in modo rapido e con il controllo delle marginalità.” Rispetto alla modalità Vendor, dove Amazon gestisce il prezzo finale di vendita e definisce la quantità di merce da acquistare, la proposta di Calicantus permette di mantenere il controllo su ogni aspetto del business, dal pricing, allo stock dell’inventario, al servizio clienti. L’azienda veneta, leader nella gestione e-commerce full outsourcing, affianca gli imprenditori per favorire la crescita degli store online e non solo, grazie a strategie omnicanali volte a raggiungere i consumatori ovunque si trovino, ottenendo così risultati sempre più rilevanti. www.calicant.us