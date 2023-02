Export Veneto verso gli Emirati Arabi Uniti: 705 milioni nei primi nove mesi del 2022

I dati Istat ci raccontano che nel 2021 la Regione del Veneto ha esportato nel mondo beni e servizi per circa 70.8 miliardi di euro (ca. +17% rispetto al 2020), e i dati a disposizione per il 2022 riportano esportazioni totali per circa 60.7 miliardi di euro (dati al terzo trimestre). Le importazioni nel 2021 hanno avuto un valore di circa 53.5 miliardi di euro mentre per il 2020 il dato è di circa 41.4 miliardi di euro. L’ultimo dato disponibile al 2022 indica che il valore le importazioni è pari a 53.9 miliardi di €. Il Veneto, nel 2021, ha esportato negli Emirati Arabi Uniti beni e servizi per circa 672 milioni di € e nel 2020 lo stesso dato è di circa 527 milioni di €. I dati a disposizione per il 2022 riportano esportazioni totali per circa 705 milioni di € (dati al terzo trimestre). I principali settori su cui si concentra l’export Veneto negli Emirati Arabi Uniti sono prima di tutto la gioielleria e il settore delle pietre preziose, gli strumenti e le forniture mediche e dentistiche e altre macchine per impieghi speciali.

Gli Emirati Arabi Uniti quindi sono un ottimo mercato di sbocco per le imprese della Regione Veneto e Venicepromex, nell’ambito degli interventi di promozione economica 2022 del programma promozionale della Regione Veneto, ha promosso le eccellenze del nostro territorio a Dubai attraverso diversi progetti e attività: a gennaio dello scorso anno 14 aziende venete hanno partecipato alla fiera JGT Dubai dedicata al settore orafo; in occasione di Expo Dubai è stata realizzata una missione economico – istituzionale con la partecipazione di una delegazione di 12 rappresentanti delle istituzioni e dell’economia del territorio veneto con l’obiettivo di creare delle occasioni di contatto e sinergia con rappresentanti delle istituzioni e dell’economia emiratina al fine di favorire i rapporti commerciali tra le aziende venete e quelle locali. Durante questo evento, presso la Camera di Commercio Italiana negli EAU, è stata presentata e inaugurata la Veneto Business House a Dubai e firmato l’accordo di collaborazione tra IICUAE e Venicepromex che ha l’obiettivo di favorire i rapporti commerciali tra le aziende venete ed emiratine.

A marzo 2022 è stato realizzato un progetto in collaborazione con Confindustria Venezia – Rovigo con l’obiettivo di rendere note le potenzialità di sviluppo del territorio della area vasta che comprende Venezia e i comuni della provincia di Rovigo, per attrarre investimenti e darne risalto in occasione di EXPO2020, contribuendo a consolidare la promozione di attività di marketing territoriale nella capitale degli affari del Middle East, Dubai. All’evento hanno partecipato 40 tra operatori economici qualificati e potenziali investitori locali”, commenta Mario Pozza, presidente di Assocamerestero e di Venicepromex.

Mercoledì 22 febbraio alle ore 10:30 presso la Sala Conferenze della Camera di Commercio di Treviso, Venicepromex – Agenzia per l’Internazionalizzazione del sistema camerale veneto – organizza il primo incontro del 2023 del format “Inside”: un’ora di “immersione” nell’economia emiratina. L’incontro è organizzato in collaborazione con Unioncamere del Veneto, la CCIAA di Treviso - Belluno | Dolomiti, la Camera di Commercio Italiana negli Emirati Arabi Uniti, l’Ambasciata d’Italia ad Abu Dhabi e Dubai Servizi.

«INSIDE è un format di Venicepromex, ideato nel 2021, che ha l’obiettivo di avviare un primo contatto nel mercato, accompagnati dall'esperienza diretta di chi vive all'interno del Paese. Il punto di forza di questo format è la proficua collaborazione che si è creata assieme agli Enti e le Istituzioni estere che hanno dato la loro disponibilità ad intervenire per presentare le diverse opportunità di business all’interno di ciascun Paese: parliamo di Ambasciate e Camere di Commercio Italiane all’Estero, Camere di Commercio Locali, Consolati ed Uffici ICE. Solo attraverso un efficace lavoro di squadra è possibile raggiungere l’obiettivo di essere a fianco delle imprese per fornire loro indicazioni per operare correttamente nei mercati internazionali» interviene il Direttore Generale di Venicepromex Franco Conzato.

«Il viaggio di Inside è iniziato nel giugno 2021 con un approfondimento sull’Australia, per spostarsi poi in Marocco, Stati Uniti, Somalia e Bulgaria. Nel 2022 Inside è approdato nel Sud Est Asiatico e in Angola, mentre il primo viaggio del 2023 si svolgerà negli Emirati Arabi Uniti e per la prima volta dalla nascita del format finalmente possiamo incontrarci in presenza grazie all’ospitalità della Camera di Commercio di Treviso-Belluno» conclude Conzato.

«Nel 2022 le imprese italiane hanno esportato negli Emirati Arabi Uniti circa 300 milioni di euro in più di quanto esportato in India e 700 milioni di euro in più rispetto a quanto esportato in Brasile, dati che dimostrano quanto questo Paese sia attrattivo per l’economia italiana e Veneta» ribadisce Mauro Marzocchi, Segretario Generale della Camera di Commercio Italiana negli Emirati Arabi Uniti.

«La Camera di Commercio Italiana negli Emirati Arabi Uniti ha il piacere di ospitare anche nel 2023 la Veneto Business House, un desk aperto lo scorso anno e dedicato alle imprese venete che vogliono internazionalizzarsi ed entrare nel Paese. Inoltre la Camera aprirà il mese prossimo anche un ufficio ad Abu Dhabi, Antenna Riad. Con questo ufficio la Camera è a disposizione delle imprese non solo a Dubai, ma in tutti gli Emirati e anche in Arabia Saudita» conclude il Segretario Generale.