Rinnovo delle cariche di Venetofidi: Zanotto presidente, Maschietto vice

L’assemblea di Venetofidi, consorzio regionale di 2° grado dei fidi collegati a Casartigiani Veneto, ha rinnovato le cariche sociali per il triennio 2020-2023. Conferme per i due ruoli di vertice: Luciano Zanotto, veneziano, resta presidente, Piergiovanni Maschietto, trevigiano, vicepresidente. A completare il cda sono Stefano Bertani (Verona), Renzo Gò (Padova) e Paolo Zaia (Treviso). Il revisore unico è Francesco Saija, mentre il coordinatore regionale Fabio Calzavara. Venetofidi, con sede a Treviso, associa cinque consorzi provinciali di primo livello, per un totale di 8.700 soci. Lo scorso anno ha deliberato garanzie per oltre due milioni di euro a favore delle imprese socie dei confidi provinciali. Dati che nel 2020 sono destinati a crescere, visto il diffuso accesso ai consorzi per ottenere i finanziamenti che stanno consentendo a molte piccole imprese di superare le difficoltà di liquidità dovute all’emergenza Covid.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.