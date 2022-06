Si estende il polo di Venetwork nell'occhialeria: acquisita la Fotomeccanica di Pederobba

Nuova acquisizione per VeNetWork: Fotomeccanica Srl, azienda con sede a Pederobba entra nella società di investimento nata 11 anni fa e che oggi conta 65 soci imprenditori veneti. Il 6 giugno, infatti, è stata formalizzata l’acquisizione del 100% del capitale di Fotomeccanica Srl, da parte di Venevision Srl, la holding di VeNetWork dedicata al cluster nel settore dell’occhialeria Made in Italy.

Fotomeccanica, costituita nel 1986 da Mario Bastianon, ha visto l’ingresso dei figli Maurizio e Ivana negli anni ’90 e conta oggi circa 50 dipendenti, con numerose collaborazioni verso prestigiosi clienti, offrendo il proprio know-how in molteplici settori quali l’occhialeria, il packaging di lusso, la meccanica, la moda e gli accessori di alta gamma, con una presenza significativa anche all’Estero. La continua spinta all’innovazione tecnologica, l’elevata qualità e precisione delle lavorazioni, nonché un’attenzione particolare alle Persone sono i punti di forza della Società che ha saputo nel tempo mettere a frutto gli sforzi fatti anche nella relazione con la clientela, sempre più esigente e attenta all’innovazione di prodotto.

“La scelta di procedere con questa operazione è dettata dal desiderio di veder crescere ancora di più Fotomeccanica, che così potrà avvantaggiarsi delle sinergie con le altre società già acquisite da VeNetWork, in particolare quelle nel comparto occhialeria, con le quali già ora vi sono ottime relazioni di stima e fiducia tra gli imprenditori” spiega Maurizio Bastianon, che rimarrà alla guida della Società con l’incarico di Amministratore Delegato, il quale aggiunge poi “lo stile del team di VeNetWork, diretto, semplice ed onesto, è quello che appartiene anche a me ed Ivana e che ci ha insegnato nostro padre. Per noi è stato un altro elemento decisionale fondamentale nel percorso che ci ha condotti fino a qui”.

“Si tratta di un’operazione strategica che rafforza la nostra visione per la creazione di un polo d’eccellenza nell’occhialeria e nella meccanica di precisione” sottolinea l’Amministratore Delegato di VeNetWork Tiziano Busin. Positivo anche il pensiero del Direttore Generale di VeNetWork, Gianni Nardelotto, che considera l’acquisizione di Fotomeccanica come “un ulteriore tassello nel disegno strategico che VeNetWork persegue nel territorio del Triveneto, alla continua ricerca di eccellenze. Con i soci abbiamo disegnato un preciso progetto di aggregazione e di investimento di medio-lungo termine, creando dei cluster nei settori ad alto valore aggiunto. Questa operazione ne è la perfetta sintesi e conferma”.

Nell’operazione, VeNetWork è stata assistita da Berto & Associati, ora Be Advisor, con il Founder Renzo Berto e l’Associate Laura Famengo, per gli aspetti negoziali e di contrattualistica. Fotomeccanica è stata assistita da BModel come Corporate&Financial Advisor, nelle persone del Founder Claudio De Nadai, della Senior Partner Martina Torresan e della Partner Laura Ferraro, nonché dallo Studio Pavia e Ansaldo di Milano, con il Partner Mia Rinetti e l’Associate Francesco Savi, per gli aspetti legali dell’operazione.