Umana e Verde Sport: nasce il corso Executive “Athletes Post Career”

Le competenze sviluppate durante una carriera sportiva professionistica sono certamente preziose per gli atleti, anche al di fuori dal campo. Tuttavia, è necessario fornire loro una direzione concreta: un percorso formativo che sappia parlare di business, innovazione e sviluppo utilizzando il linguaggio dello sport e guardando al futuro con pragmatismo. Nasce con questo obiettivo l’Executive Programme “Athletes Post Career” di Umana, fra le principali Agenzie per il Lavoro in Italia, in costante crescita con 142 filiali sul territorio nazionale, e Verde Sport, da 30 anni braccio operativo in ambito sportivo della famiglia Benetton, con la sua Sports Business School. Un percorso formativo inedito di 156 ore, al via da febbraio 2023 e rivolto a tutti gli atleti o ex-atleti che decidono di intraprendere un futuro lavorativo in ambito manageriale o imprenditoriale.

Primo tratto distintivo, la possibilità di personalizzare il corso in base alle proprie esigenze: dopo una parte comune, i partecipanti potranno infatti scegliere come arricchire al meglio l’esperienza inserendo una serie di moduli specializzanti. La didattica si svolgerà in modalità mista online-in presenza. Tre le macro-aree tematiche focalizzate sulla formazione della persona/atleta, sul mondo delle startup e sui modelli di organizzazione aziendale. Due le ulteriori novità assolute: al termine del percorso teorico saranno previste sessioni di hackaton, durante le quali i partecipanti si sfideranno ideando soluzioni innovative per diverse realtà aziendali e progetti imprenditoriali. Inoltre, l’attività di job shadowing, tanto diffusa Oltreoceano, ovvero l’opportunità per ciascuno studente di trascorrere del tempo seguendo di persona un esperto del settore sportivo nella sua giornata lavorativa e imparare osservandolo.

Dopo anni da sportivi trascorsi in campo o in palestra, per i candidati sarà quindi fondamentale la volontà di rimettersi in gioco integrando le numerose abilità acquisite nel corso della carriera – come l’attitudine alla competizione, l’orientamento al risultato e lo spirito di squadra – con le competenze manageriali, imprenditoriali e tecniche necessarie ad avere successo nella sport industry. Il corpo docente è formato da professori universitari, imprenditori, startupper, manager e professionisti dello sport system.

Le selezioni sono già aperte. Per avere maggiori informazioni e per candidarsi: https://www.umana.it/per-le-persone/campagne/athletes-post-career-executive-programme/