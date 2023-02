Alleanza strategica nel trevigiano tra Vibram Spa e l'azienda Suolificio Negro S.r.l.

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Albizzate (Varese, Italia), 21 febbraio 2023 – Vibram, leader mondiale nello sviluppo, produzione e commercializzazione di suole ad alte prestazioni per i mercati outdoor, work & safety, lifestyle e after-market, ha siglato un accordo strategico di partnership con Suolificio Negro S.r.l., key player, a livello nazionale ed internazionale, nella realizzazione di suole performance complesse e nei processi di assemblaggio dei componenti espansi sulle midsole per articoli destinati a segmenti di mercato ad alta performance come l’Outdoor e lo Sci. Grazie alla partnership tra due imprese a conduzione familiare accomunate dalla stessa visione per il futuro, Vibram potrà, d’ora in avanti, avvalersi di prodotti e di esclusive tecniche industriali che le garantiranno di disporre di una tecnologia “in house” per la combinazione suola/midsole che troverà sfogo commerciale in nuovi articoli, di alta innovazione e performance, che saranno distribuiti sotto l’egida del marchio Vibram® alla clientela in tutto il mondo. “Volevamo realizzare questo progetto ambizioso da anni: abbiamo sempre desiderato creare suole che trasmettano emozioni, che siano espressione di una continua innovazione. – ha dichiarato Marco Bramani, Amministratore Delegato di Vibram - Conosciamo la grande competenza del Suolificio Negro e la sua tecnicità nell’interpretazione del battistrada. Siamo certi che la nostra partnership diventerà l’espressione di un’ulteriore evoluzione, con lo scopo di sviluppare tecnologie e prodotti sempre più performanti, sempre più funzionali e in grado di offrire un grande valore aggiunto al consumatore”. “Questo accordo ci permette di concentrarci - ha aggiunto Paolo Manuzzi, Direttore Generale di Vibram – nello sviluppo della tecnologia. Collaboriamo da molti anni con Suolificio Negro S.r.l. e sappiamo che questo team condivide la stessa passione di Vibram per lo sviluppo di tecnologie capaci di offrire ai nostri clienti le migliori esperienze al mondo. Questa partnership, grazie ad un obiettivo comune che si traduce anche in una forte sinergia produttiva, porterà valore aggiunto sia alle nostre aziende che ai nostri partner nello sviluppo di calzature con maggior grip, leggerezza e comfort”. “La partnership con Vibram - ha dichiarato Lucio Negro, amministratore di Suolificio Negro S.r.l. – costituisce il coronamento di un percorso di collaborazione tra le due aziende, che si è consolidato nel corso degli anni. La condivisione del know how, agevolerà notevolmente lo sviluppo di nuovi progetti, per la creazione di suole Vibram ancora più performanti, con possibilità di offrire soluzioni altamente innovative nel mondo della calzatura. La dinamicità della nostra azienda, combinata con l’elevata progettualità di Vibram, ci consentirà di raggiungere importanti risultati in tempi brevi, con benefici sull’economia di entrambe le nostre aziende.”