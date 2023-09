“L’infisso di Possamai Mirco” ha festeggiato i 20 anni di attività

Dedizione, servizio qualificato e personalizzato e tanta professionalità: questi i tratti distintivi che da vent’anni caratterizzano l’azienda “L’infisso di Possamai Mirco”. Un traguardo importante - quello dei 20 anni - che è stato festeggiato sabato 2 settembre proprio nella sede dell’azienda in via Papa Luciani a Vidor dal titolare Mirco Possamai, assieme ai famigliari collaboratori – la moglie Paola, il figlio Andrea e la figlia Simona – i fornitori più importanti, i clienti affezionati, amici e conoscenti. Presenti all’evento il sindaco di Vidor, Mario Bailo, il sindaco di Valdobbiadene, Luciano Fregonese e il consigliere regionale Tommaso Razzolini. Un momento semplice ma pieno di significato per festeggiare un’attività che è un punto di riferimento nel settore degli infissi per tutto il Quartiere del Piave.

Era infatti il 2003 quando Mirco Possamai, dopo aver già lavorato fin da giovanissimo nell’ambito degli infissi ed essersi dedicato per un periodo ad un altro settore, decide di scommettere su un’attività in proprio rivolta esclusivamente ai privati. Affiancato dalla moglie Paola, ha aperto la ditta individuale offrendo un servizio basato sull’esperienza, la qualità e, soprattutto, la personalizzazione. L’attività funziona, tanto da permettere l’apertura, dopo pochi anni, di una fabbrica a Vidor, aumentando la capacità produttiva.

«Quello che da sempre caratterizza l’azienda è il rapporto trasparente e di fiducia con il cliente» spiega Mirco Possamai «Abbiamo sempre cercato di distinguerci proponendo ai privati un servizio sartoriale, su misura, pensato proprio per soddisfare le richieste personali del cliente che, anno dopo anno, diventa sempre più esigente. Anche per questo lavoriamo principalmente con il passaparola: segno che i clienti di fidano di noi e di come lavoriamo e questo ci dà non solo una grande soddisfazione, ma anche la forza per continuare a proseguire su questa strada. L’azienda si è dimostrata di stare al passo coi tempi anche attraverso la creazione di un sito web e l’apertura dei canali social, gestiti dalla figlia Simona che affianca i genitori in questa strada».

Una strada che ora anche il giovane figlio, Andrea, ha deciso di percorrere, affiancando padre e madre nell’azienda. Diplomato geometra, Andrea lavora sia in cantiere per la parte di posa che in ufficio per la parte progettuale, così da accumulare quel bagaglio di esperienza necessario per proseguire nella sfida aziendale tracciata dal padre.