A.I.A. – Artificial Intelligence in Agorà, al via la seconda edizione

L'Associazione culturale BiblioTreviso in collaborazione con il Comune di Villorba realizza la seconda edizione di ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN AGORÀ FESTIVAL 2021-2022 con il confermato patrocinio del Comune di Treviso e della Provincia di Treviso. Dopo il successo della scorsa edizione, svoltasi completamente online per superare gli ostacoli dovuti alla pandemia da Covid-19, quest'anno A.I.A. si svolgerà in modalità duale con incontri in presenza che saranno trasmessi in diretta sui canali social di Artificial Intelligence in Agorà e del Comune di Villorba.

La conferenza stampa di presentazione del programma della seconda edizione di A.I.A. si è svolta lunedì 18 ottobre presso la sala Consigliare del Comune di Villorba. Interverranno per la Provincia di Treviso il Presidente Stefano Marcon, Francesco Soligo sindaco di Villorba e per il Comune di Treviso il Consigliere comunale Mirco Visentin. L'edizione 2022 di A.I.A. prevede sei incontri a partire dal 19 ottobre 2021 e un Festival conclusivo a maggio 2022. Gli incontri si svolgeranno alle ore 21:00 in una sala adeguatamente attrezzata (sala convegni della Provincia, Sala conferenze della Barchessa di Villa Giovannina di Villorba e sala Auditorium Luigi Stefanini a Treviso) con la possibilità di interazione per gli spettatori in presenza e online dai canali social.

Il primo incontro, alle ore 21:00 di martedì 19 ottobre (online e in presenza nella Barchessa di Villa Giovannina a Carità di Villorba) dal titolo Artificial intelligence, SALUTE E MEDICINA: LA LOTTA AI VIRUS vedrà la partecipazione come relatori di: Claudio Dario, cardiologo, già Direttore Generale della Sanità della Regione Umbria e dell'Azienda Ospedaliera di Padova, attualmente membro del comitato scientifico di INAIL.

Emanuela Girardi, Founder e Presidente di Pop AI (Popular Artificial Intelligence), membro del gruppo di esperti di A.I. del MiSE che hanno scritto la strategia nazionale di A.I. italiana e coordinatrice della Task Force su A.I. & COVID-19 di CLAIRE (Confederazione dei Laboratori di Ricerca in AI in Europa).

Il secondo incontro, alle ore 21:00 del 16 novembre (online e in presenza presso l'Auditorium della Provincia di Treviso) dal titolo Artificial Intelligence QUOTIDIANA: L'IMPATTO DI INTERNET DELLE COSE IOT, MARKETING MIRATO con la partecipazione di: Enrica Monticelli direttore R&D HOME per DeLonghi, membro del comitato consultivo di PITCCH Open Innovation Network. Paolo Moro, esperto di Internet of Things, Intelligenza Artificiale e Blockchain e fondatore di Busnet.it.

Info e contatti: E-mail: ufficiostampa@comune.villorba.tv.it; STREAMING:

FACEBOOK PAGE COMUNE DI VILLORBA: https://www.facebook.com/ComuneVillorba

A.I.A. https://www.facebook.com/artificialintelligenceagora

YOUTUBE COMUNE DI VILLORBA: https://www.youtube.com/channel/UC0ckvZw5Zk9MYwCPB_8cJzg