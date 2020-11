Villorba, in arrivo un buono scolastico comunale per gli studenti delle medie

La Giunta Comunale, con una recente deliberazione, ha istituito un contributo (il cui importo massimo è di 80 euro) rivolto alle famiglie residenti nel Comune di Villorba che hanno un valore dell'indicatore ISEE 2020 non superiore a 40.000 euro e che hanno uno o più figli che frequentino per l’anno scolastico in corso presso la Scuola Secondaria di primo grado. “Per accedere al contributo - spiega Francesco Soligo, assessore all’Istruzione e al Sociale - va redatta una specifica domanda che si trova insieme con il bando e un manuale per la compilazione al seguente link”. La domanda andrà inoltrata andrà inviata entro il prossimo lunedì 23 novembre per mezzo della compilazione on-line dal portale del Comune di Villorba, oppure consegnata a mano presso lo Sportello Unico Polifunzionale del Comune (Villa Giovannina) nei seguenti giorni ed orari: lunedì e mercoledì 8-18, martedì, giovedì, venerdì 8-14:(primo giovedì del mese ore 8-13). Per maggiori informazioni: tel. 0422/6179813 - aguizzo@comune.villorba.tv.it.