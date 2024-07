Dba group presenta il bilancio di sostenibilità

Il Consiglio di Amministrazione di DBA Group S.p.A., società quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana e fra le principali realtà in Italia di consulenza tecnica, ingegneria, project management e soluzioni ICT per la gestione del ciclo di vita di opere e infrastrutture a rete mission-critical, approva il Bilancio di Sostenibilità 2023, redatto su base volontaria. Dopo la pubblicazione del primo bilancio lo scorso anno, la Società ha continuato a consolidare e rafforzare le proprie pratiche di sostenibilità, integrando i principi ESG (Environmental, Social and Governance) nei meccanismi aziendali. Da sempre attento alle tematiche della sostenibilità ambientale, della responsabilità sociale d’impresa, dell’etica e della trasparenza, dell’attenzione alle risorse umane, il Gruppo ha deciso di adottare una politica di sostenibilità che permetta il raggiungimento degli obiettivi strategici attraverso scelte di sviluppo sostenibile nel rispetto delle esigenze del mercato. La scelta di presentare anche quest’anno il Bilancio di Sostenibilità si pone quindi in continuità con il percorso intrapreso, fissando al contempo degli obiettivi di continua evoluzione e miglioramento dei parametri ESG del Gruppo.

L’approccio nelle strategie di sostenibilità: cinque direttrici principali

La strategia di sostenibilità del Gruppo DBA, che si è sviluppata nel corso degli ultimi anni sulle cinque direttrici - Ambiente, Persone, Innovazione, Comunità e Governance - nel corso del 2023 ha continuato il percorso verso il raggiungimento dei principali obiettivi ESG. DBA Group, volendo adottare un approccio lungimirante nelle proprie strategie di sostenibilità, ha cercato di intercettare le dinamiche e le necessità dettate dal processo di decarbonizzazione e dagli obiettivi di sviluppo sostenibile. Il Gruppo si propone come “un abilitatore e integratore di innovazione” nei servizi a supporto della transizione energetica, digitale ed ecologica applicata al ciclo di vita delle infrastrutture, anche attraverso un impegno diretto nella ricerca e nello sviluppo di soluzioni tecniche, ingegneristiche e tecnologiche sostenibili che abbiano come obiettivo anche la minimizzazione degli impatti ambientali ed emissivi. La Società punta, inoltre, a inserire un nuovo paradigma sostenibile lungo tutta la catena del valore dei servizi erogati nei territori nei quali opera, coinvolgendo anche i propri fornitori - con i quali interagisce anche attraverso la lente ESG.

La strategia di sostenibilità riveste un’importanza fondamentale nel sistema valoriale del Gruppo DBA, sia in termini etici, di responsabilità sociale d’impresa sia economici. Le tematiche ESG sono parte integrante della strategia industriale e orientano anche l’azione delle Persone verso la realizzazione degli obiettivi ad esse collegati. La visione di materialità, improntata alla valutazione di impatto secondo le più recenti indicazioni del Global Reporting Initiative e realizzata con un rilevante ingaggio di dipendenti e di stakeholder esterni, aiuta a focalizzare le iniziative di sostenibilità sempre di più sui risultati.

L’analisi della materialità per lo stakeholder engagement

DBA Group è consapevole di quanto sia importante individuare i temi rilevanti per i propri stakeholder e, ai fini della rendicontazione del nuovo Bilancio di Sostenibilità, assicurare la comprensione delle attività svolte, del loro andamento, dei risultati e dell’impatto prodotto, anche in considerazione dei principi GRI Standards di rilevanza, inclusività, contesto di sostenibilità e completezza. Per l’individuazione delle priorità strategiche di sostenibilità, nel 2023 il Gruppo ha aggiornato il processo di analisi di materialità al fine di identificare i temi rilevanti dal punto di vista ambientale, sociale e di governance per i suoi portatori di interesse che hanno un impatto significativo sulle relative performancedella Società.

Questo processo, che ha portato all’aggiornamento della matrice di materialità del Gruppo, è stato coordinato dal Presidente del Sustainability Steering Committee con il coinvolgimento sia del Management sia di un gruppo di Stakeholder esterno (tra cui azionisti, istituzioni, autorità di vigilanza, fornitori, media, mondo accademico e comunità locali). Dai 15 temi materiali identificati è emerso che i più rilevanti sono: la gestione dei talenti nonché la formazione e lo sviluppo delle competenze, la cybersecurity e l’innovazione, la qualità nei prodotti e servizi nonché nei processi aziendali, la prevenzione della corruzione, la salute, sicurezza e benessere dei dipendenti.

«Nel corso dell'ultimo anno - dichiara Stefano De Bettin, Consigliere di DBA Group e Presidente del Sustainability Steering Committee - abbiamo affrontato numerose sfide e lavorato intensamente per migliorare le nostre performance ambientali, sociali e di governance mantenendo al contempo un'eccellenza operativa. Siamo convinti che la sostenibilità, che fa parte da sempre del nostro DNA, non sia solo una scelta etica, ma anche un driver fondamentale per l'innovazione e la competitività nel lungo termine. Legalità, correttezza e trasparenza sono principi fondamentali e irrinunciabili per lo sviluppo economico e sociale del Gruppo DBA e le persone sono la nostra forza. Ecco perché il nostro percorso di sostenibilità punta alla sostanza, alle strategie e ai valori aziendali, per continuare a creare valore nel medio lungo termine, come dovere etico e morale. Continueremo a lavorare con passione e determinazione per creare un futuro sostenibile per le prossime generazioni».