Wine Tour con l'elettrico, l'iniziativa di Mattarollo Motors

Un "tour del vino" alla scoperta di tre note cantine a bordo dell'Id.Buzz Volkswagen, il primo Van 100% elettrico della cisa automobilistica tedesca. A organizzarlo è stata la Mattarolo Motori di Villorba, azienda con una lunga storia come concessionaria della casa automobilistica tedesca, che ha dato ad alcuni clienti la possibilità di testare il nuovo mezzo. L'iniziativa, che ha preso vita venerdì scorso 10 febbraio, è nata come connubio tra sostenibilità e conoscenza delle eccellenze enologiche del territorio trevigiano, anch'esse impegnate in progetti di produttività sostenibile e attente a questi temi.

"Sensibilizzare noi stessi e sensibilizzare i nostri clienti alla mobilità sostenibile - ha spiegato Michela Mattarollo, amministratore delegato della Mattarollo Motors - è una sfida importante che ci vede impegnati giorno per giorno. Questa iniziativa è nata anche grazie alla collaborazione con aziende presenti sul nostro territorio con le quali abbiamo fatto rete e che insieme a noi vogliono perseguire questo obiettivo, generando valore in una prospettiva di lungo periodo. Far vivere un’esperienza a impatto zero è un momento di condivisione per rafforzare questo messaggio che la nostra azienda vuole lanciare e una dimostrazione tangibile del nostro credo su questo importante tema. Molte aziende, compresa la nostra, stanno mettendo in atto processi di cambiamento che prevedono piani di azione e di investimento volti a sensibilizzare tutti, dai collaboratori agli interlocutori ultimi, su questo tema. È una promessa di relazione fiduciaria che mette al centro non solo clienti e consumatori, ma anche le persone, per vivere l'esperienza della relazione tra brand e clienti".