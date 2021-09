I vini Bottega raggiungono anche Bermuda, Antille Olandesi e Palestina

L'azienda vinicola di Godega di Sant'Urbano amplia sempre più i confini dell'export e dopo aver conquistato 145 paesi nei 5 continenti riesce a sbarcare anche nei paradisi oceanici e in Palestina

Bermuda è un territorio d'oltremare britannico, situato nell'Atlantico settentrionale, non lontano dai Caraibi e dalle coste americane. L'arcipelago è una destinazione esclusiva con prevalenza di turisti statunitensi. Gosling, distributore storico di Bottega spa, è riuscito ad inserire il Prosecco Bio, il Vino dei Poeti Rosé nelle maggiori strutture locali ad iniziare dal prestigioso Rosewoold Hotel & Resort Point Bermuda. L'azienda capitanata da Sandro Bottega è sbarcata anche a Curacao, Aruba e Bonaire, parte integrante delle Antille Olandesi. Quest'anno Bottega è riuscito a commercializzare i suoi vini anche in Mato Grosso e potenziare la sua attività in Palestina (nella foto il Rosewoold Hotel & Resort di Bermuda.