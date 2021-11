Occhialeria, Visottica Comotec acquisisce la maggioranza di Ookii e Matrix

Visottica Comotec, azienda veneta leader mondiale nella produzione di componenti per occhiali, ha portato a termine l’acquisizione della maggioranza del capitale di Ookii, società specializzata in micromeccanica di precisione localizzata nel distretto dell’occhialeria bellunese. Visottica Comotec sale così dal 50% - che deteneva dal 2017 - all’83,8% delle quote azionarie di Ookii, e acquisisce la maggioranza anche di Matrix (di cui Ookii detiene il 100% del capitale) azienda leader nella produzione di componenti MIM (Metal Injection Molding) e microfusione.

Nata nel 1994, Ookii (con sede a Seren del Grappa, BL) è specializzata nella produzione di stampi e minuterie metalliche con tutte le tecniche, operando soprattutto nel settore occhialeria e nella meccanica di precisione. Tra le lavorazioni principali lo stampaggio a freddo, la pressofusione di zama, alluminio e magnesio, lo stampaggio di materie plastiche. Matrix è all’avanguardia nella produzione di articoli con la tecnologia MIM, un innovativo processo di stampaggio che trova applicazione in molti settori, dal biomedicale all’automobilistico, dalla moda all’aereospaziale, estendendosi nella produzione di componenti per quasi tutte le realtà industriali.

Dopo aver rilevato nei mesi scorsi il 50% di Eurodecori, realtà bellunese di eccellenza specializzata nella produzione e lavorazione di particolari in zama, anche questa operazione si inserisce in un percorso di crescita avviato negli anni scorsi. Attraverso una politica di acquisizioni strategiche Visottica Comotec ha progressivamente ampliato l’offerta del Gruppo, creando un polo tecnologico di altissimo livello e unico al mondo in termini di capacità e tecnologie.

“Con questo consolidamento dell’assetto societario – sottolinea Rinaldo Montalban, Presidente di Visottica Comotec – saremo in grado di supportare in modo ancora più efficace i clienti tradizionali grazie alla leadership nel settore dell’occhialeria, rafforzando in modo strutturato anche la presenza su mercati in forte sviluppo, come quello industriale e dell’accessorio moda. L’integrazione tecnologica e la combinazione dei differenti know-how delle aziende del gruppo garantiscono prodotti sartoriali con la massima flessibilità e velocità, integrandosi nella strategia e offerta globale di Visottica Comotec. Questa operazione conferma inoltre la visione strategica del Gruppo di mantenere un forte presidio produttivo in Italia a supporto della produzione asiatica”. L’accordo stretto tra le due aziende prevede l’acquisizione da parte di Visottica del 100% delle quote di Ookii nel 2024.