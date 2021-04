La trevigiana Visottica Comotec acquista il 50% di Eurodecori

Visottica Comotec, azienda veneta leader mondiale nella produzione di componenti per occhiali, ha portato a termine l’acquisizione del 50% di Eurodecori, realtà bellunese di eccellenza specializzata nella produzione e lavorazione di particolari in zama (una lega di zinco). L’accordo stretto tra le due aziende prevede un’opzione per l’acquisto del 100% delle quote azionarie di Eurodecori.

“Questa acquisizione ha un valore strategico per il nostro Gruppo – sottolinea Rinaldo Montalban, Presidente di Visottica Comotec - Eurodecori possiede un know-how estremamente specializzato e un bagaglio di competenze preziose che oggi entrano a far parte del nostro patrimonio e vanno a completare la nostra offerta sul mercato. Creeremo sinergie virtuose tra le diverse aziende che fanno parte di Visottica Comotec e potremo offrire un servizio più completo ai nostri clienti”.

“Forti di una leadership consolidata nel settore dell’occhialeria e di collaborazioni pluriennali con i più grandi brand del mondo – aggiunge il Presidente Montalban - Visottica Comotec oggi può fornire una gamma completa di prodotti per questo comparto e pensare di diversificare maggiormente la propria offerta, potenziando la strategia di espansione verso nuovi ambiti come industria, moda, bigiotteria, e oggettistica. Il mercato offre nuove opportunità e siamo pronti a coglierle, con l’obiettivo di confermarci un partner affidabile, innovativo e di qualità”.

Per Visottica Comotec - la cui sede principale si trova a Susegana, vicino al cuore del distretto dell’occhialeria più importante del mondo – l’ingresso in Eurodecori fa parte di un percorso di crescita avviato negli anni scorsi attraverso una politica di acquisizioni strategiche che ha portato ad ampliare e integrare l’offerta del Gruppo, creando un polo tecnologico di altissimo livello e unico al mondo in termini di capacità e tecnologie.