La Visottica di Susegana continua a crescere: fatturato del 2022 a 98 milioni di euro

Visottica Group, azienda veneta leader mondiale nella produzione di componenti per occhiali, ha chiuso il bilancio consolidato 2022 con un fatturato pari a 98 milioni di euro, in progresso del 14% rispetto agli 86 milioni del 2021. Il dato beneficia dei ricavi della società Ethos, portata a consolidamento durante lo scorso esercizio, e non comprende il fatturato di Ideal, acquisita nel corso del 2023.

Il risultato conferma la spinta alla crescita che ha caratterizzato negli ultimi anni il gruppo con sede centrale a Susegana. Grazie a una politica di acquisizioni mirate di aziende tecnologicamente complementari, accompagnata da uno sviluppo organico del business, i ricavi di Visottica risultano cresciuti di oltre il 50% rispetto al 2019, quando registrò un fatturato di 64 milioni di euro.

Nel medesimo arco di tempo, i dipendenti a livello globale sono cresciuti dai 1080 di 4 anni fa agli attuali 1300, distribuiti in sette stabilimenti produttivi - di cui sei in Italia e uno in Cina per la produzione destinata al mercato asiatico - cinque uffici commerciali e una trading company situata ad Hong Kong.

«Nel nostro percorso di sviluppo il 2022 è stato un anno fondamentale, durante il quale si è consolidato il processo di integrazione delle società acquisite negli anni precedenti, facendo fronte ad una domanda di mercato in aumento - sottolinea Rinaldo Montalban, presidente di Visottica Group -. Questo ci ha permesso di sfiorare la soglia dei 100 milioni di euro di ricavi, un traguardo impensabile fino a pochi anni fa, tenuto conto delle difficoltà legate alla pandemia e alle tensioni internazionali».