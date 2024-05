Per celebrare i suoi 65 anni supermercati Visotto torna a scuola

È iniziato un percorso che vede affiancata l’area turistico-alberghiera della Fondazione Lepido Rocco ai supermercati Visotto, la cui origine mette insieme visioni compatibili che convergono su un comune obiettivo. Quello cioè di portare nella scuola professionale il mondo del lavoro, per integrare la formazione di macelleria e dare così ai futuri diplomati maggiori competenze e più sbocchi lavorativi. L’esordio è di poche settimane fa, con le classi prime e seconde del plesso scolastico di Pramaggiore (VE) che hanno ospitato quattro intere mattinate di lezioni sulle carni, con l’acquisizione pratica dei rudimenti basilari per la lavorazione delle più diffuse nella ristorazione e di quelle maggiormente scelte dai consumatori in fase di acquisto. A mettersi in gioco, come maestri di mestiere, sono stati tre macellai professionisti e formatori della catena commerciale, coadiuvati dai docenti di tecniche di cucina. Strutturando gli interventi dalla nomenclatura delle carni, alle dimostrazioni dal vero, fino alla messa all’opera degli studenti, con disossature e tagli di varie parti di pollo, coniglio, tacchino, manzo e maiale. La Supermercati Visotto, nel celebrare i suoi 65 anni di storia, vuole andare verso i giovani, perché crede ancora nel principio “impara l'arte e mettila da parte”. Sapendo che il proprio patrimonio di know-how, fatto di conoscenze e abilità pratiche tramandate di generazione in generazione, è una conoscenza tacita, appresa attraverso l'osservazione, l'esperienza sul campo e la partecipazione, preservando le tradizioni e le competenze preziose per il futuro individuale e della società. I