La vittoriese Tecnosystemi presenta il suo primo bilancio di sostenibilità

Oltre 13 milioni di pezzi prodotti nel 2023, con una riduzione del 22% delle emissioni per singolo componente prodotto rispetto al 2022 ed il 49% di energia elettrica da fonti rinnovabili. E ancora: circa 400 tonnellate di rifiuti non pericolosi avviati a riciclo e recupero, 4.806 pannelli fotovoltaici installati, ed una crescita del 16% rispetto al 2022 nel valore del parametro B-Impact Assessment (BIA) - lo standard di riferimento per la misurazione dell’impatto economico, sociale ed ambientale delle aziende - che oggi si attesta al 65,7%. Sono solo alcuni dei dati presenti nel primo Bilancio di Sostenibilità di Tecnosystemi S.p.A., Società Benefit leader in Italia nel comparto componentistica HVAC con un fatturato 2023 di 54 milioni di euro ed un organico di 145 dipendenti.

Un bilancio “green” che racconta i principi guida e l’unicità del modello di business della Società Benefit, ma soprattutto, una dichiarazione di responsabilità sociale e ambientale dell’azienda per la creazione di valore sostenibile nel medio e lungo periodo per l’organizzazione stessa e per tutti i suoi stakeholder - clienti, Agenti, fornitori, collaboratori, istituzioni ed enti, associazioni, Comunità locali e nuove generazioni.

«Redigere questo documento è stato un viaggio che abbiamo affrontato con consapevolezza, trasparenza e coraggio. Ci siamo assunti una vera e propria responsabilità civile e sociale, convinti che non basti dire di essere sostenibili, ma che sia eticamente corretto rendicontare con i numeri ciò che si dichiara di fare, uniti nella responsabilità collettiva di dover salvare il nostro pianeta per lasciarlo migliore di come lo abbiamo trovato per chi verrà dopo di noi» commenta con soddisfazione Anna Munari, Ceo & Founder di Tecnosystemi. «Le azioni e gli obiettivi che abbiamo descritto sono vere e proprie sfide che vogliamo condividere con i nostri Stakeholder come punto di partenza per il futuro».