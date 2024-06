Viveracqua: nominato il nuovo Cda, al vertice riconfermata Monica Manto

Riunitasi martedì pomeriggio a Monselice, nella sede di acquevenete, l’Assemblea dei soci di Viveracqua, la società che aggrega i 12 gestori idrici pubblici del Veneto, ha nominato il Consiglio di Amministrazione che resterà in carica per il triennio 2024-2026. Nel ruolo di Presidente è stata riconfermata, per la terza volta consecutiva, Monica Manto, Direttore generale di acquevenete. In qualità di Consiglieri sono stati eletti Marco Bordignon, Presidente di Gruppo Veritas e Alessandro Bonet, Presidente di Piave Servizi.

La formula consortile adottata da Viveracqua comporta un lavoro di squadra e un apporto da parte di tutte le 12 aziende socie; anche il mandato dei membri del Consiglio di Amministrazione rientra in questo schema ed è infatti un incarico gratuito. Nel segno della continuità, si consolida il valore strategico del “gruppo”, con i suoi risvolti positivi sul piano industriale, finanziario, organizzativo e regolatorio.

«Ringrazio i Direttori generali uscenti, Carlo Pesce (Piave Servizi) e Giancarlo De Carlo (Livenza Tagliamento Acque) per i risultati raggiunti in questi anni. I fattori abilitanti per la realizzazione degli obiettivi futuri continueranno a essere: il lavoro di squadra, lo sviluppo delle competenze e delle sinergie, l’innovazione e la collaborazione con le Istituzioni» con queste parole Monica Manto ha accolto la presidenza di Viveracqua.

Viveracqua è la società di cui fanno parte tutte le aziende idriche pubbliche con sede in Veneto che si occupano, ognuna per il proprio territorio di competenza, della gestione dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione. I gestori aggregati in Viveracqua servono 580 Comuni (del Veneto e di parte del Friuli Venezia Giulia), per un totale di 4,7 milioni di abitanti, un valore della produzione pari a oltre 1 miliardo di euro e sono Acque del Chiampo, acquevenete, Acque Veronesi, Azienda Gardesana Servizi, Alto Trevigiano Servizi, BIM Gestione Servizi Pubblici, Etra, Livenza Tagliamento Acque, Medio Chiampo, Piave Servizi, Veritas, Viacqua.