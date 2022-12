Volksbank al fianco dei clienti: in arrivo un aiuto concreto per le famiglie sui mutui ipotecari

Il contesto macroeconomico – in particolare l’incremento dei costi energetici e di riscaldamento e l’inflazione – mettono in difficoltà le famiglie nel gestire il budget mensile, soprattutto nei mesi invernali. Inoltre, l’innalzamento dei tassi da parte della BCE (Banca Centrale Europea) comporta anche un aumento delle rate dei mutui a tasso variabile, il cui rincaro grava sulle famiglie stesse.

Volksbank, da sempre al fianco di famiglie e imprese del Triveneto, ha deliberato oggi un’azione volta ad attenuare la pressione sulle famiglie. Ai clienti che hanno stipulato con la Banca un mutuo ipotecario a tasso variabile, con un capitale residuo alla data del 30.11.2022 compreso tra euro 10.000 ed euro 500.000, verrà infatti scontata sulle rate del semestre gennaio 2023-giugno 2023 una quota d’interesse pari allo 0,50% annuo. Beneficeranno di questa azione tutti i clienti che attualmente hanno l’addebito della rata sul loro conto presso Volksbank. Questa misura di supporto è stata accolta favorevolmente oggi dal Consiglio di Amministrazione di Volksbank, anche alla luce del buon andamento della Banca e della coerenza con i valori cardine del suo operato

«Questa misura di sostegno, che coinvolge oltre 13.000 famiglie del nostro territorio che hanno comprato la casa con un mutuo ipotecario Volksbank, è la dimostrazione tangibile di come Volksbank sia attenta alle esigenze dei propri clienti e reagisca prontamente per supportarli nei momenti d’incertezza, sviluppando soluzioni concrete che possano dare un beneficio immediato» commenta Lukas Ladurner, Presidente di Volksbank.

«In linea con il nostro carattere di Banca regionale che fa della relazione e della soddisfazione della clientela il proprio elemento distintivo, abbiamo deciso di promuovere un aiuto concreto, volto ad ammortizzare temporaneamente l’innalzamento repentino dei tassi da parte della BCE. In un contesto macroeconomico che mette sotto pressione una quota delle famiglie del nostro territorio, la Banca è pronta a fare la sua parte per sostenere i propri clienti. La misura coinvolge mutui per quasi 1,3 miliardi di euro» aggiunge Alberto Naef, Direttore Generale di Volksbank.

Il pacchetto di aiuti – ripartizione per provincia