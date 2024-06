Chiusura scongiurata, il punto vendita Crai di Venegazzù riparte

Si scrive un nuovo capitolo per il negozio Crai di Venegazzù, frazione di Volpago del Montello. Dopo la storica gestione dei precedenti proprietari, subentra Ama Crai Est con una nuova progettualità che salvaguarda l’attività e ne traccia il prossimo futuro. L’azienda, con soci e punti vendita in Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana e Marche, da oltre 50 anni è un punto di riferimento nel mondo del commercio associato. Alta qualità del prodotto, convenienza e vicinanza al consumatore, ispirata dai valori, Ama Crai Est si pone l’obiettivo di entrare a tutti gli effetti a far parte della comunità di Venegazzù continuando a proporre alla consolidata clientela un contesto familiare e accogliente. Nella nuova gestione, inoltre, verrà posta ancora maggiore attenzione all’assortimento, selezionato per promuovere i prodotti della zona e il meglio dei sapori locali, alla sostenibilità, al servizio e ai bisogni della clientela, che, infatti, da oggi troverà il negozio aperto anche la domenica mattina dalle ore 9 alle 12.30 a partire dal prossimo 1° luglio.

«Acquisire il negozio di Venegazzù è stata una scelta strategica che valorizza il territorio e garantisce continuità a una realtà importante, salvaguardando la storicità di un punto vendita molto amato dalla comunità locale. Nella filosofia di Crai, infatti, il supermercato è in primis un luogo di incontro, di condivisione, un posto dove fare la spesa diventa un'esperienza piacevole e gratificante. Per noi è fondamentale, infatti, che la nostra offerta rimanga capillare sui territori, vicini ai nostri clienti, rispondendo ai loro bisogni» dichiara Gianfranco Scola, Direttore Generale di Ama Crai Est.