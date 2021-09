Wegae e la Eroica: insieme per un equilibrio perfetto tra passato e presente

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Una partnership legata all’importanza del patrimonio storico e culturale, quella tra Wega e L’Eroica. La magia di questo format, ideato da Giancarlo Brocci e oggi esportato in tutto il mondo con una decina di eventi dedicati, consiste nel riscoprire le radici autentiche del ciclismo, pedalando nella storia con biciclette ed abbigliamento d’epoca. L’avventura di Wega in questo affascinante mondo comincia con la partecipazione all’iconica Eroica di Gaiole in Chianti, in programma per il 2 - 3 ottobre. Di fronte alla partenza, che i partecipanti vivranno immersi nella bellezza delle prime luci dell’alba toscana, sarà presente un Eroica Caffè all’aperto dove verrà utilizzata una Wega WBar dedicata ad Eroica.

Al di fuori dell'area caffè, ci saranno tavoli e spazi per il relax e uno spazio dedicato alle macchine domestiche. Inoltre, per i ciclisti che vorranno portare a casa con sé un ricordo speciale della manifestazione, sarà possibile acquistare una esclusiva WMini - la macchina domestica versatile e intuitiva di Wega - con una carrozzeria preziosamente customizzata per l’occasione. Un modo unico per rivivere le emozioni della corsa ad ogni sorso di espresso. “L’equilibrio è il vero e proprio fil rouge che lega due brand come Wega e L’Eroica” ha dichiarato Paolo Nadalet, CEO di Wega. “Un buon espresso, proprio come la bicicletta, necessita di un bilanciamento perfetto e il segreto sta proprio in questa alchimia di fattori che rende un’esperienza assolutamente unica. L’Eroica non è solo una ciclostorica, è cultura in movimento, territorio, tradizione, l’atmosfera che avvolge questo evento è esattamente quello che vorremmo far provare a chi assaggia un caffè estratto dalle nostre macchine: un gusto avvolgente ed indimenticabile che fa letteralmente sognare il consumatore. Inoltre, per un ciclista, la pausa caffè è quasi sacra ed è per questo che siamo felici di aver disegnato una macchina personalizzata per la manifestazione: questo non è solo un modo per sancire la nuova partnership ma anche per rafforzare il punto d’incontro tra i due mondi.”

WMini: la cultura dell’espresso nei gesti di ogni giorno. WMini è la piccola di casa Wega, una macchina versatile e di carattere dall’uso intuitivo e risultati eccezionali. Progettata per uso domestico con caratteristiche professionali, è perfetta per ottenere un espresso di altissima qualità a casa come al bar. WMini è dotata di due lance, una vapore per montare il latte e un’altra dedicata all’acqua calda per il the. La tanica dell’acqua interna ha una capacità di 2,5 litri e l’erogazione del caffè avviene tramite la pratica levetta manuale.