Wega presenta Nova al World of Coffee 2022 di Milano

Il World Coffee 2022 sbarca nella patria dell’espresso per un’edizione tutta da scoprire con eventi e competizioni che calamiteranno a Milano professionisti e appassionati dello Specialty Coffee da tutto il mondo. In questo energico melting pot, sarà presente anche Wega con la nuova macchina Nova e Daniel Gerlach come ospite d’eccezione. Sviluppate in collaborazione con Delineo Design, le forme di Nova si discostano dalle tradizionali linee delle macchine per caffè. La sua progettazione si è basata su principi di ergonomia e semplicità d’utilizzo, con l’obiettivo di migliorare l’esperienza dell’utente. Deframmentazione è la parola che contraddistingue questa macchina dalle forme sospese, che dettano la funzionalità del prodotto. Caratterizzata da un display touch screen per un’interfaccia intuitiva e veloce, si avvale di un ampio spazio di lavoro per il barista, illuminato da doppi spot led per ogni gruppo. L’alzatina integrata permette di utilizzare due versioni dei gruppi macchina con un solo movimento. Un’ulteriore illuminazione sulla carrozzeria, ne enfatizza il design. La grande novità di questo prodotto sono proprio le nuove lunghe lance vapore stile Barista che permetteranno al trainer e campione di Latte Art, Daniel Gerlach di dare libero sfogo alla sua creatività e coinvolgere i visitatori in una coffee experience indimenticabile. Wega attende i suoi partecipanti al MiCo di Milano, dal 23 al 25 giugno, presso lo stand H3-J04, Hall 3.