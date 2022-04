La nuova WMini brandizzata Eroica arriva sulle colline del Prosecco

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

La partnership tra Wega ed Eroica prosegue con un viaggio nelle eccellenze italiane. Il prossimo 1 maggio infatti, in occasione della prima edizione della Nova Eroica Prosecco Hills, la storica azienda trevigiana svelerà al grande pubblico la nuova WMini personalizzata per la manifestazione. Immutata nelle caratteristiche tecniche ma completamente ripensata nel design per l’occasione, la macchina di Wega per uso domestico presenta preziosi dettagli in legno di noce, dalle manopole vapore al pomello della leva di erogazione, fino ai piedini customizzati ad hoc per questa speciale versione. La rifinitura è realizzata in acciaio spazzolato con dettagli in lucido mentre sulla scocca è riportato il claim di Eroica “Virtus in Ardua”.

L’autentico gioiello di casa Wega sarà presente e sarà acquistabile durante la manifestazione, per la gioia dei collezionisti e degli appassionati di caffè. “Per noi è un orgoglio presentare la nuova WMini customizzata in questa particolare occasione” ha commentato Paolo Nadalet, CEO di Wega. “Siamo legati a questo territorio perché racconta le nostre radici. Qui è cominciato tutto, è dove abbiamo scommesso nella cultura del caffè italiano e nell’artigianalità della tradizione. Sono felice che la partnership con Eroica si sia rafforzata negli ultimi mesi, il ciclismo ha una grande capacità narrativa e noi abbiamo più che mai bisogno di storie autentiche che leghino indissolubilmente quello che facciamo a quello che sogniamo.”

La Nova Eroica Prosecco Hills, che prenderà il via a pochi passi dall’headquarter di Wega a Susegana, si correrà nel cuore di un territorio che dal 2019 è patrimonio dell’UNESCO, un’esperienza unica tra vigne, antichi borghi e castelli che i ciclisti potranno vivere in sella a bici da corsa moderne, mantenendo tuttavia l’atmosfera epica e suggestiva del format Eroica. All’interno del Village, presso il Caffè Eroica, tutti i partecipanti e tutti coloro che vorranno passare insieme un weekend all’insegna del ciclismo, potranno godersi un ottimo espresso preparato con le macchine Wega WMini: la cultura dell’espresso nei gesti di ogni giorno. WMini è la piccola di casa Wega, una macchina versatile e di carattere dall’uso intuitivo e risultati eccezionali. Progettata per uso domestico con caratteristiche professionali, è perfetta per ottenere un espresso di altissima qualità a casa come al bar. WMini è dotata di due lance, una vapore per montare il latte e un’altra dedicata all’acqua calda per il the. La tanica dell’acqua interna ha una capacità di 2,5 litri e l’erogazione del caffè avviene tramite la pratica levetta manuale.