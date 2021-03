Veneto zona rossa, Confcommercio: «Accelerare sui vaccini in azienda»

L’appello del presidente Bertin dopo l'annuncio della terza settimana di fila in zona rossa: «Arancione o rosso, in realtà cambia poco, serve aumentare con decisioni le vaccinazioni»

Veneto resta in zona rossa per la terza settimana di fila e il presidente di Confcommercio Veneto, Patrizio Bertin, commenta: «Prendiamo atto che i sacrifici devono continuare ma diciamo la verità: arancione o rosso, in sostanza cambia poco: le attività chiudono e muoiono, mentre il tempo passa inesorabile. L’unica via d’uscita è la vaccinazione di massa, ma non si può più tacere: è necessario un deciso cambio di passo, il governo deve accelerare. La parola d’ordine è vaccinare, vaccinare, vaccinare. Senza un’immunità di gregge non se ne esce, perciò bisogna accorciare i tempi per proteggere più cittadini possibili».

Bertin conclude con queste parole: «Chiediamo di far decollare la vaccinazione nelle aziende, in maniera diffusa. Ci diano le forniture necessarie per vaccinare i lavoratori, bisogna partire forte e decisi. Visto che ricordiamo i 700 anni della morte di Dante, potremmo usare la parole del sommo oeta per dire allo Stato “qui si parrà la tua nobilitate”: vediamo realmente quanto vali, ora non si può più ritardare o sbagliare».