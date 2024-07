Zoppas Industries vince il Panda d'oro 2024 per le migliori aziende in Cina

Zoppas Industries è stata insignita del prestigioso premio Panda d'Oro. Questo riconoscimento segna la seconda vittoria per l'azienda, la prima ottenuta nel 2021. «Questo premio ci riempie di grande gioia", afferma Gianfranco Zoppas, presidente del Gruppo Zoppas Industries. "Rappresenta il riconoscimento del nostro impegno continuo nello sviluppo della nostra strategia aziendale, grazie anche al supporto delle autorità italiane in Cina. Il mercato cinese è di fondamentale importanza per noi. Crediamo fermamente nel suo potenziale e continuiamo a investire, promuovendo un modello di successo di integrazione economica tra Cina e Italia». Organizzato dalla Camera di Commercio Italiana in Cina, il "Panda d'Oro " premia annualmente le aziende che hanno contribuito allo sviluppo e al consolidamento delle relazioni economiche bilaterali tra Italia e Cina.

La cerimonia di premiazione si svolge quasi annualmente dal 2010. Questo evento rappresenta un'opportunità unica per riconoscere pubblicamente i risultati ottenuti dalle aziende nell'anno precedente e per promuovere il Made in Italy e lo stile di vita italiano in Cina, valori fondamentali della Camera di Commercio Italiana in Cina (CICC).

Zoppas Industries in Cina

Zoppas Industries Hangzhou fa parte di Zoppas Industries Heating Element Technologies Group (ZIHET), che vanta oltre 60 anni di esperienza nella progettazione e produzione di sistemi di riscaldamento. Fondata in Cina nel 2000, Zoppas Industries Hangzhou è cresciuta in modo significativo: attualmente gestisce uno stabilimento di 54.000 metri quadrati con un capitale sociale di 42 milioni di dollari e un investimento totale di 70 milioni di dollari.

Zoppas Industries Cina ha ulteriormente rafforzato il suo impegno nella regione con un nuovo investimento di 76 milioni di dollari nel 2021 per uno stabilimento di 73.000 metri quadrati, segnando il suo più grande investimento in Cina fino ad oggi. Il fatturato di Zoppas Industries Cina ha raggiunto quasi 1 miliardo di RMB nel 2023 e continua a registrare una crescita costante. Guardando al futuro, la Cina e la regione dell'Asia-Pacifico svolgeranno un ruolo sempre più strategico per le future attività commerciali di Zoppas Industries.

Riconosciuta come Impresa Nazionale High-Tech e Centro Provinciale di R&S, Zoppas Industries Cina fornisce soluzioni di riscaldamento professionali dedicate ai mercati cinese e asiatico. L'azienda aderisce a rigorosi standard qualitativi, conformandosi alle certificazioni ISO 9001 per la gestione della qualità, ISO 14001 per il sistema di gestione ambientale e detiene le certificazioni IATF 16949 e ATEX.