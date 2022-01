Edera Film Festival 2022 - Online il bando della quarta edizione

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

EDERA FILM FESTIVAL QUARTA EDIZIONE 3 > 6 agosto 2022 Cinema Edera, Treviso Si accendono i riflettori sulla quarta edizione del festival di cinema under 35 della Treviso d’autore: al via il bando dell’Edera Film Festival 2022 Sono aperte le iscrizioni alla quarta edizione dell’Edera Film Festival, in programma a Treviso, presso il Cinema Edera, dal 3 al 6 agosto 2022. L’Edera Film Festival nasce nel 2018 per ospitare opere di filmmakers emergenti, impegnati a narrare la realtà e le sue trasformazioni, con particolare attenzione alla capacità di penetrare le contraddizioni del mondo contemporaneo e sperimentare forme di linguaggio originali e innovative. In linea con l’identità e la mission del festival, la partecipazione è riservata ai registi under 35. A tal fine, farà fede la data di nascita del regista (o dei registi) dell’opera, che non dovrà essere anteriore all’anno 1987. Possono essere iscritti i lavori cinematografici realizzati a partire dal 1° gennaio 2020. Attraverso il sito internet ufficiale – www.ederafilmfestiva.it – è possibile consultare tutte le notizie relative alla manifestazione. Ulteriori informazioni possono essere richieste inviando una e-mail a info@ederafilmfestival.it. Le opere potranno essere iscritte utilizzando esclusivamente le apposite piattaforme online segnalate sul sito del festival. Termine ultimo per partecipare: 30 aprile 2022. Le giurie, formate da professionisti dell’industria cinematografica e da esponenti del mondo dell’arte, della cultura e dello spettacolo, assegneranno un Premio al Miglior Film per ciascuna delle tre categorie in cui è articolato il festival: Cortometraggi, Documentari, Lungometraggi. Accanto ai riconoscimenti della giuria tecnica, un Premio del Pubblico verrà assegnato all’opera giudicata più meritevole per ciascuna delle sezioni in concorso. Ulteriori riconoscimenti saranno assegnati in collaborazione con importanti istituzioni culturali e sociali del Veneto. La manifestazione, che attiverà sinergie e partnership con le principali realtà imprenditoriali e istituzionali del territorio, si propone di contribuire al processo di valorizzazione, attraverso il cinema, del ricco patrimonio artistico e culturale della città di Treviso. Promosso dall’Associazione Culturale Orizzonti, in collaborazione con il Cinema Edera, e con il patrocinio della Regione del Veneto e del Comune di Treviso, il festival si avvale della direzione artistica della regista Gloria Aura Bortolini, di Sandro Fantoni, esercente del Cinema Edera, e dello storico del cinema Giuseppe Borrone.