La poesia non è un lusso -"Punk: eccentricità e provocAzione perché ogni giorno sia follia”

Martedì 23 luglio a partire dalla 20, da OstiNate in via dei Dall’Oro 30 a Treviso, ultimo appuntamento prima della pausa estiva del salotto culturale di Progetto Donne Veneto Aps “La poesia non è un lusso”, organizzato in collaborazione con OstiNate Wine Bar di Treviso con il patrocinio di Fancy Women Bike Ride e Movimentop Sovv. Tema della serata “Punk: eccentricità e provocAzione perché ogni giorno sia follia”.

“Io voglio tutto, con anima di zingara / tra i canti andarmene brigante/… Perché il giorno di ieri sia leggenda, / perché ogni giorno sia follia!” da “Preghiera” di Marina Cvetaeva. Le suggestioni per il tema ci arrivano sia dalla presenza in città dell’artista Donatella Rettore, sia da una poeta russa vissuta ben prima del fenomeno punk con il quale tuttavia sembra essere in sintonia. Marina Cvetaeva (Mosca, 8 ottobre 1892- Elabuga, 31 agosto 1941) fu una grande poeta e scrittrice ma fu soprattutto un grande esempio di libertà con il suo atteggiamento intimamente anticonformista. Intollerante alle regole, abbandonò gli studi di letteratura iniziati alla Sorbona. Con la rivoluzione russa dovette emigrare proprio a causa delle sue idee sulla libertà.

Come di consueto la serata è aperta a tutti e tutte, il tema esiste ma non è vincolante. Chi desidera può leggere poesie proprie o altrui. L’evento è gratuito. C’è solo una regola, un simbolo per la serata: indossare o portare con sé qualcosa di blu o rosso. Questo per ricordare, celebrare, onorare e in un certo senso portare avanti due determinanti esperienze femministe: il gruppo Redstockings fondato da Shulamith Firestone a New York e ispirato al gruppo di scrittrici inglesi della Blue Stockings Society.