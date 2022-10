Torna “10 volte sicurezza”, approfondimenti di UNIS&F sulla sicurezza in azienda

Torna “10 volte sicurezza” l’appuntamento proposto annualmente da UNIS&F che in questo modo conferma la sua vocazione alla divulgazione, oltre che, naturalmente, alla formazione. Lavorare in sicurezza significa lavorare meglio, è una questione culturale che deve entrare nella quotidianità non solo delle aziende e dei lavoratori.

È proprio su questo binario che viaggia il messaggio di UNIS&F, la società di servizi e formazione del Sistema Confindustria che opera nelle province di Treviso e Pordenone; lo testimonia “10 volte sicurezza”, serie di incontri rivolti alle aziende ma anche al pubblico. Per questo UNIS&F li ha voluti gratuiti e aperti e questa sesta edizione ricalca le precedenti. Per esigenze di lavoro o per cultura personale, l’interesse verso il tema della sicurezza cresce di anno in anno. Sono quasi 4.500 le persone che negli scorsi anni hanno partecipato agli incontri e le iscrizioni per questa edizione toccano già numeri record, basti pensare che solo il primo appuntamento in programma il 14 ottobre sul cosiddetto “super accordo” ha già oltre 200 iscritti.

Infortuni sul lavoro, i dati dell’Inail

In una recente intervista all’agenzia di stampa Adnkronos, il presidente dell’Inail, Franco Bettoni, ha commentato i dati sulle denunce di infortuni sul lavoro pervenute all’Istituto da gennaio ad agosto 2022 che testimoniano un aumento del 38,7% rispetto allo stesso periodo del 2021 e con un decremento di casi dall’esito mortale. Incremento anche per le malattie professionali (+7,9%) segnalate. Formazione e informazione, a detta di Bettoni, sono le azioni da intraprendere per invertire la rotta. “Nel nostro Paese manca una cultura della sicurezza che scongiuri le troppe tragedie quotidiane che vediamo ripetersi spesso con le stesse dinamiche. Promuovere la cultura della prevenzione significa andare oltre alla visione, ancora troppo diffusa, che l’adempimento all’obbligo normativo sia sufficiente per una reale tutela della sicurezza e della salute. È indispensabile stimolare un cambiamento culturale”, ha sottolineato Bettoni.

“Solitamente i media e il dibattito politico non vanno oltre il commento sul singolo fatto di cronaca - spiega Matteo Scomparin, Responsabile dell’Area Servizi Sicurezza di UNIS&F - Mentre sarebbe più importante portare il ragionamento su un piano più strategico, ripensando i ruoli di tutti i soggetti coinvolti, organi di controllo inclusi. Talvolta sembra banale o semplicistico affermare che il cambiamento nella gestione della sicurezza sul lavoro debba partire da un’evoluzione culturale. In realtà non c’è nulla di più vero”.

“10 volte sicurezza”, edizione 2022

Innovativo, competente, mai banale l’approccio di UNIS&F al tema della sicurezza si traduce anche per quest’anno in un ciclo di dieci incontri con esperti, tecnici, professionalità “prestate” alla formazione e testimonial d’eccezione. Si parte venerdì 14 ottobre, l’evento inaugurale è dedicato al grande “ritardatario” del 2022: l’Accordo annunciato a fine 2021 (Legge 215/2021 di conversione del Decreto legge 146/2021) pensato per accorpare e modificare in un unico testo buona parte degli Accordi pre esistenti in materia di formazione. “Dal punto di vista della formazione, il Legislatore ha richiesto una revisione degli Accordi, che metta ordine tra gli adempimenti in capo ai soggetti dell’organigramma, porti maggior concretezza e riduca i formalismi aggiunge Federica Moino, Responsabile dell’Area Formazione Sicurezza di UNIS&F -Anche se la scadenza di giugno 2022 non è stata rispettata, la Conferenza Stato-Regioni dovrà adempiere quanto prima al mandato ricevuto a dicembre scorso: il primo evento di “10 volte sicurezza” sarà proprio dedicato a un approfondimento a cura del servizio Sicurezza di Assindustria Veneto Centro sul nuovo “Super Accordo” per la formazione”.

Dopo i recenti fatti di cronaca che hanno coinvolto studenti impegnati in stage aziendali o percorsi di alternanza scuola-lavoro, è di stringente attualità il tema dell’incontro in programma per martedì 25 ottobre. Il titolo è “La gestione della sicurezza degli studenti in azienda: responsabilità e compiti della scuola e dell’azienda ospitante”. Il luogo scelto da UNIS&F per l’appuntamento è l’Istituto Superiore Giorgi-Fermi di Treviso. La giornata si pone l’obiettivo di approfondire il tema dello studente in azienda e delle diverse responsabilità per garantire la sua sicurezza e chiarire a che titolo uno studente può agire come lavoratore, definire quali siano i compiti e le responsabilità di scuola e azienda e quali siano le aspettative dello Spisal. “Scuola e azienda/ente - ha detto Giuseppe Sardo, Coordinatore della Rete di Scuole per la Sicurezza nella Provincia di Treviso - devono avere chiaro che l’obiettivo di questa esperienza altamente formativa per lo studente, è poter diffondere la cultura per la sicurezza affinché siano gli studenti stessi promotori di modalità lavorative e organizzative che abbiano in primo piano la loro sicurezza e quella degli altri lavoratori”.

Tra le novità di questa edizione di “10 volte sicurezza” anche una giornata “sul campo” presso lo stabilimento trevigiano della Linde Material Handling Italia per parlare di come gestire in sicurezza la circolazione di merci e persone all’interno di un’azienda. Venerdì 21 ottobre verranno approfondite in termini pratici le buone prassi da adottare nella gestione della viabilità aziendale. L’impropria gestione della viabilità interna ed esterna al perimetro produttivo costituisce infatti una delle principali cause di rischio per la sicurezza dei lavoratori e un rischio per l’integrità di attrezzature, veicoli e strutture aziendali.

La serie di incontri terminerà con un ospite d’eccezione: coach Marcelo Nicola. L’allenatore del Treviso Basket sarà il protagonista venerdì 18 novembre di una masterclass sulla gestione dello stress. Il coach proporrà un’interessante analogia tra azienda e campo di gioco, proponendo spunti di riflessione e similitudini rispetto a come un evento stressante viene percepito e affrontato dal singolo lavoratore e dall’organizzazione aziendale nella sua interezza. “Sia nello sport che in azienda si tratta sempre di un lavoro di gruppo, non si vince da soli, me è fondamentale valorizzare il singolo. Anche nella gestione dello stress è bene lavorare sul doppio binario gruppo-singolo. Una delle tecniche per tenere a bada lo stress di cui parlerò durante il corso? Lavorare sulle piccole cose, senza lasciarsi sopraffare dall'ansia delle grandi aspettative. Lo stress, in azienda come nello sport, non si può cancellare, ma se viene trasformato in benzina per far correre la macchina, allora i risultati arrivano”.

Tutti gli incontri sono gratuiti e aperti al pubblico, ma per motivi organizzativi è richiesta la pre-iscrizione attraverso il sito internet di UNISE&F www.10voltesicurezza.it.

I 10 incontri in dettaglio

Il nuovo “Super Accordo” per la formazione

14 ottobre 2022 - orario 14.30/17.00

Sede: UNIS&F Lab - Via Venzone, 12 - Treviso e diretta streaming

L’evento inaugurale di questa edizione è dedicato al grande ritardatario del 2022: l’Accordo annunciato a fine 2021 (Legge 215/2021 di conversione del DecretoLegge 146/2021), pensato per accorpare e modificare in un unico testo buona parte degli Accordi pre-esistenti in materia di formazione.

Registri e attestati: gestione della documentazione inerente alle attività formative di SSL

18 ottobre 2022 - orario 09.30/11.00

Sede: Videoconferenza

Questo webinar prende lo spunto dal confronto che ogni giorno portiamo avanti con RSPP, ASPP, referenti aziendali per la sicurezza sul lavoro e HR: anche nel caso di norme già note, la messa in pratica riserva tuttora incertezze e dubbi interpretativi.

Viabilità in azienda: gestire in sicurezza la circolazione di mezzi e persone. Soluzioni pratiche

21 ottobre 2022 - orario 14.30/17.30

Sede: Linde Material Handling Italia | Filiale Treviso - Via Schiavonia, 171 (Preganziol)

Verranno approfondite in termini pratici le buone prassi da adottare nella gestione della viabilità aziendale. L’impropria gestione della viabilità interna ed esterna al perimetro produttivo costituisce infatti uno delle principali cause di rischio per la sicurezza dei lavoratori e un rischio per l’integrità di attrezzature, veicoli e strutture aziendali.

La gestione della sicurezza degli studenti in azienda: responsabilità e compiti della scuola e dell’azienda ospitante

25 ottobre 2022 - orario 9.30/12.00

Sede: IIS Giorgi-Fermi - Strada di San Pelaio, 37 - Treviso

L’incontro intende approfondire il tema dello studente in azienda: un aspetto complesso, che vede coinvolti più soggetti (istituti scolastici, aziende, organi di controllo) con responsabilità differenti ma tutti aventi l’obiettivo di consentire allo studente di poter lavorare in salute e sicurezza

La sicurezza comportamentale

27 ottobre 2022 - orario: 14.30/17.00

Sede: Sede di Pordenone - Piazzetta del Portello, 2 e diretta streaming

Si tratta del primo evento dell’edizione 2022 che riporta il focus sul “fattore umano” come elemento determinante quando si parla di sicurezza sul lavoro.

Il rischio di caduta dall’alto nelle attività non ordinarie (con prove pratiche)

4 novembre 2022 - orario 14.30/17.00

Sede: UNIS&F Lab - Via Venzone, 12 - Treviso

Verranno trattate, anche con prove pratiche, criticità e misure di prevenzione nei casi di manutenzione straordinaria su coperture o su linee/impianti di grandi dimensioni, svolti da personale interno o appaltati a esterni.

L’uso del laser nelle attività produttive: il rischio occulto

8 novembre 2022 - orario 9.30/11.00

Sede: Videoconferenza

Scopo dell’evento è quello di offrire una definizione il più completa possibile di cosa si intenda, ai sensi della normativa applicabile, per rischio laser, quali sono le aziende che tipicamente ne sono esposte, come bisogna gestirlo sia in prevenzione che protezione, quali sono le norme tecniche di riferimento.

L’interpretazione della nuova sicurezza antincendio: relazioni fra Codice e Mini-Codice

11 novembre 2022 - orario 14.30/17.00

Sede: UNIS&F Lab - Via Venzone, 12 - Treviso

L’evento intende chiarire alcuni dei punti critici derivanti dall’entrata in vigore del Mini-Codice definendo, attraverso esemplificazioni pratiche e grazie al confronto privilegiato con il Comando dei Vigili del Fuoco di Treviso, la strada da seguire nell’operatività della prevenzione.

Il preposto... Dietro le quinte

14 novembre 2022 - orario 14.30/17.00

Sede: Rappresentazione teatrale c/o UNIS&F Lab - Via Venzone, 12 - Treviso

Il tentativo di utilizzare un linguaggio diverso, quello del teatro, per raccontare cosa cambia e cambierà in questo ruolo.

La gestione eustress e distress nello sport: un esempio per le aziende

18 novembre 2022 - orario 14.30/17.00

Sede: UNIS&F Lab - Via Venzone, 12 - Treviso e diretta streaming

Con il Treviso Basket e l’allenatore Marcelo Nicola, l’evento di chiusura andrà a scoprire come l’atleta gestisce eustress e distress sia a livello individuale che di squadra, trovando spunti di riflessione e similitudini (e anche alcune diversità) rispetto al mondo del lavoro.