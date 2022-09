100% PUGLIA - IL PRIMO VILLAGGIO PUGLIESE ITINERANTE

CASTELFRANCO VENETO - Piazza Giorgione

7-8-9 OTTOBRE 2022

ven 18.00-24.00 sab 11.00-24.00 dom 11.00-22.30

INGRESSO & DIVERTIMENTO GRATUITI

Cucina di Puglia e Tipico Eventi approdano per la prima volta a Castelfranco Veneto con il nuovissimo format “100% Puglia”, il primo villaggio pugliese itinerante, che porterà i suoi ospiti a scoprire le bellezze e le bontà di una terra ricca di storia, tradizioni e cultura! Piazza Giorgione si troverà immersa in un’atmosfera magica e davvero suggestiva, perché il nostro obiettivo è farvi viaggiare rimanendo a pochi passi da casa: le strutture a forma di trullo, gli immancabili ulivi e le iconiche luminarie pugliesi vi lasceranno senza fiato! Trascorrete con noi tre giornate all’insegna del miglior cibo di strada, degli inimitabili prodotti pugliesi e di tanto divertimento per tutti.

Cosa aspettarvi:

I migliori street chef con i loro ottimi piatti on the road, sia dolci che salati per accontentare tutti i palati

Una selezione delle più buone birre pugliesi

Una comoda area tavoli

Banchi di prodotti enogastronomici

Ogni sera un intrattenimento speciale:

VENERDÌ 7 OTTOBRE

Spettacoli di danza e musiche tipiche pugliesi

SABATO 8 OTTOBRE

Collettivo Musicale In.Con.Tra.Da con esibizioni di danza e musiche folkloristiche

DOMENICA 9 OTTOBRE

Spettacoli di Cabaret

Vi ricordiamo:

INGRESSO GRATUITO tutti i giorni!

L’orario sarà il venerdì dalle 18.00 alle 24.00, il sabato dalle 11.00 alle 24.00 e la domenica dalle 11.00 alle 22.30

info: info@cucinadipuglia.it Marco 345 0072656

info: tipicoeventi@gmail.com Matteo 392 8582486