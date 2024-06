108 saluti al Sole - Solstizio d'Estate

Yoga, canto dei Mantra Universali, Cerimonia di Apertura del Portale del Solstizio, Meditazione, respiro dopo respiro, Bagno di Gong, riempirai il tuo corpo di energia fino a creare una danza armoniosa con il tuo corpo, la terra e il sole.



Organizzato dall’ASD Ommaniyoga, con Cristina Aditi Pissacco, Vera Bettiol, Chiara Rech, Deva Savita, Nei Dan Gong. Questo evento ti offrirà l’opportunità di connetterti con te stesso/a e con la natura in uno scenario mozzafiato davanti al tramonto sul Lago Verde di Silea.



Il numero 108 ha un significato sacro in molte tradizioni spirituali e pratiche yogiche, rappresentando l’intero universo e la sua connessione con il divino. Durante l’evento, eseguiremo insieme 108 sequenze di “Saluto al Sole”, accompagnate dai Bija mantra del sole, i semi vibrazionali che incarnano le qualità e le energie solari. Questo è un antico rituale di purificazione e rinascita.



Potrai sempre scegliere di praticare tutti i Saluti al Sole (1, 10, 30, 108) o recitare il Mantra, oppure alternare entrambe le pratiche. Puoi anche partecipare semplicemente per portare la tua presenza nel cerchio e ricevere le energie.



Infine i “Saluti al Sole”, noti anche come Surya Namaskar, sono una serie di asana (posizioni) eseguite in un ordine specifico e armonizzate con la respirazione. Questa pratica potente crea uno stato di armonia tra corpo, mente e spirito, sintonizzandoci con l’energia vitale che ci circonda e offrendoci un’esperienza immersiva unica e rigenerante.



E’ un’esperienza profonda che va oltre l’esercizio fisico. Ogni saluto al sole rappresenta un momento per lasciar andare ciò che non ci serve più e per accogliere nuove energie e possibilità nella nostra vita. È celebrare la vita stessa nella sua armonia ciclica e imperfetta. Insomma, la pratica dei 108 Saluti al Sole è un giro intorno alla vita e a se stessi.

108 ripetizioni, insieme come fossimo un unico cuore pulsante. Il respiro e l’intenzione si espandono oltre il nostro tappetino ed è come raggiungere e toccare le vite di molti, accanto a noi e a distanza.

Sono proprio il sentimento e l’intenzione dietro l’azione dei 108 Saluti al Sole che rendono la pratica così speciale e trasformare un semplice giorno in straordinario.



"Porta con te il tuo intento e nel fare qualcosa di più grande che va oltre i tuoi limiti, scopri di avere una forza non sapevi di avere e quella forza ti porta a vedere la luce che è dentro di te."



Ti aspettiamo