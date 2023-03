111 motivi per visitare le Colline del Prosecco

Mercoledì 22 marzo al “V” presentazione del libro-guida di Jasmine Cattai Paladin ed Elena Zanardo.



Un omaggio alle Colline di Conegliano e Valdobbiadene, diventate Patrimonio dell’Umanità ormai da quattro anni. Un territorio che per vocazione, da sempre e sempre di più, fa dell’accoglienza il suo punto di forza, anche in virtù della sua ricchezza storico-culturale ed enogastronomica.

Nel libro-guida, firmato a quattro mani da Jasmine Cattai Paladin ed Elena Zanardo e frutto di due anni di ricerca, sono stati individuati “111 luoghi delle Colline del Prosecco” da vedere e conoscere. 240 pagine, corredate da splendide fotografie, in cui si dipana la storia di una terra unica e straordinaria, di comunità laboriose, di uomini eroici e creativi che hanno saputo “disegnare” le colline, cucendole a vigneto, e “celebrare” la natura, elevandone spirito ed essenza.



“Luoghi, persone, storie e geniali intuizioni - proseguono le autrici - compongono il sapore unico di questo territorio e dei suoi elisir. Nella nostra guida, che gode del patrocinio dell’Associazione Colline UNESCO, ne troverete 111, per stupire curiosità e palato”. L’ appuntamento è per mercoledì 22 marzo 2023, a partire dalle ore 20:00 al “V” di Valdobbiadene, il ristorante adiacente all’Hotel Diana. Jasmine Cattai Paladin ed Elena Zanardo saranno protagoniste della cena d’autore mensile, inserita nella rassegna “Con la cultura si mangia”, che coniuga l’incontro letterario con il piacere di una degustazione gourmet.